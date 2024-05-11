中吉烏鐵路苦等27年始動工　對中國戰略利益有多大？

傳言了兩年之久的中吉烏鐵路，終於要開工了！近日，吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）到奧什地區視察，在視察時宣布，中吉烏鐵路將在2024年10月正式開工，離現在只剩不到半年時間。



而在前不久，扎帕羅夫剛在比什凱克，會見了到訪的中國鐵路工程集團有限公司代表團，雙方應當是最終敲定了中吉烏鐵路的細節和技術問題。現在扎帕羅夫在奧什宣布中吉烏鐵路即將開工，應該意味着一切都已經塵埃落定，就等着工程團隊開工大吉了！

提到中吉烏鐵路，這可是一條遷延許久，無論是對於吉爾吉斯坦還是烏茲別克斯坦，還是對中國，都極其重要的鐵路幹線。

說這條鐵路的建設工程遷延許久，目前我們能查到的、關於中吉烏鐵路的建設意向，早在1996年就已經存在，在2008年中國專家就已論證過建設方案，但其後鐵路建設工程卻進展緩慢，長達十年之久沒什麼進展，究其原因有兩點：

其一，是吉爾吉斯對於中吉烏鐵路的想法太多，與我方存在矛盾。我方想法是修一條從喀什出發，出吐爾尕特山口，經吉爾吉爾吉斯城市奧什，從邊境城市喀拉蘇到烏茲別克斯坦重要城市安集延，最終接入烏茲別克斯坦鐵路網的線路。該線路直接往西，工程量小，投資也少。

但對於吉爾吉斯坦斯坦來說，吉爾吉斯的南北是被費爾干納山脈切割成兩個部分的，中部的費爾干納盆地還被烏茲別克斯坦給划走了一大塊，這讓吉爾吉斯坦斯坦一直苦於無法打通南北聯繫、以加強全國統一市場建設和維護國家統一，所以堅持要求修南北大動脈。但是對於我們來講，這就變成了繞路，投資比較大，我們不願意接受。

其二，則是俄羅斯對中亞地區的態度。俄羅斯一向視中亞的獨聯體國家為禁臠，對任何國家試圖插手中亞事務都極其警惕，中國也不例外。畢竟這是直接威脅到了俄羅斯在亞歐大陸的陸權，中吉烏鐵路牽涉到俄羅斯的地緣政治利益，是遠比純技術上的到底要修東西向線路、還是修南北向線路更為重要的問題。吉爾吉斯在中吉烏鐵路上態度反反覆覆，難免其中有俄羅斯因素。

但在2022年，吉爾吉斯抓住了俄羅斯對烏作戰，戰略重心全面西移，且被西方世界全面孤立被迫「向東看」的機會，可能我們也做了工作，扎帕羅夫面見普京說了一通，才終於得到了普京首肯。那個時候，中吉烏鐵路的建設工程才進入了快車道，所以說一千道一萬，中吉烏鐵路之所以歷盡艱辛終於開工建設，還是要感謝澤連斯基。

中吉烏鐵路終於要開工建設了，建設周期目前也沒說，具體線路現在也不清楚，猜測建設周期可能在3到4年左右，主要是吐爾尕特山口的建設相對要困難一些。而在線路上，最後可能是中國和吉爾吉斯互相妥協，在確保中方線路性價比和運輸成本得到保證的基礎上，適當兼顧到吉爾吉爾吉斯南北的需要。當然，目前中吉烏鐵路還沒有開工，很多東西還都是未知數，等到我們真公布了相關信息之後，一切自然都清楚了。

即將開工建設的中吉烏鐵路，可能給中國和吉爾吉斯帶來怎樣的戰略收益？可能最高興的就是扎帕羅夫了，扎帕羅夫在奧什談到中吉烏鐵路的時候，非常不快地表示目前吉爾吉爾吉斯個「死胡同國家」。

某種意義上來說，他講的也沒錯，吉爾吉斯全國絕大多數土地都是山地，從北到南被天山、費爾干納山、阿萊山給分割完了，只有北部的楚河谷地和南部的費爾干納盆地還有點平原。

這種全境都是山的地方，可想而知要發展有多困難，吉爾吉斯的經濟狀況只能用欠發達來形容，全國幾乎沒有工業，只有些農業和畜牧業，資源也非常少。而且要發展經濟，最關鍵的別說沒有資源稟賦了，連交通狀況都爛得出奇，所以說這是一個「死胡同國家」也沒什麼問題。

但隨着中吉烏鐵路修通，首先就能確保吉爾吉斯國內有了交通大動脈，尤其是南部城市奧什到北部首都比什凱克，有可能會出現鐵路直連，這對於吉爾吉爾吉斯資源優化配置，建立全國市場意義重大。同時，還可以將吉爾吉斯吉爾吉斯品運輸到中國來，大量中國廉價工業製品也可以運到吉爾吉斯去。

希望隨着中吉烏鐵路的開通，吉爾吉斯可以從中獲益，尤其是收到更多質優價廉的中國產品，以更好地提高當地民眾的生活水平。

對於中國來說呢？戰略意義更加重大，我們一帶一路南線某種意義上來講直接就打通了。中吉烏鐵路從喀什出去後，過吐爾尕特山口，經奧什和喀拉蘇，到安集延就可以接入現有的中亞鐵路網了，安集延的鐵路是可以通達到伊朗北部的馬什哈德的，接入伊朗鐵路網後，就等於是接入了歐亞大陸鐵路網了。

到伊斯坦布爾的距離大約5000千米，然後無論是江海聯運還是直接運到歐洲，都非常方便，即使按照鐵路的運輸價格是海運的五倍來計算，這個運輸價格和海運相比雖然還是有些高，但總不至於高得那麼嚇人了，更何況我們鐵路運輸的時效性是要高於海運的。所以，中吉烏鐵路單純從效益角度講，還是有些競爭力的。

中吉烏鐵路這麼一修通，我們的西部鐵路線就直接連接到伊斯坦布爾了，從喀什坐着火車就能去一系列中亞和中東名城——安集延、撒馬爾罕、玉龍傑赤，還可以看看阿巴斯電影鏡頭前的伊朗北部，看看德黑蘭，最後可以一路坐着火車抵達伊斯坦布爾看一看蔚藍色的黑海和金角灣。這想一想都令人激動不已，亞洲和歐洲兩大地緣板塊就因為一條鐵路而連接在了一起，堪稱歷史和現實之間的交集。

當然，更重要的是我們的西部邊陲就不再閉塞了，尤其是喀什這個地方對於中國的地緣政治安全有着非同尋常的意義，可以說是中國通往中亞的大門，也是穩定中國西部地緣政治安全的基點。現在喀什的城市建設還有些落後，發展也不完全，某種意義上來說封閉的交通環境和有限的人口承載力起到了很大的負面作用。

中吉烏鐵路修通後，喀什退而自守的地緣政治色彩將逐步淡化，更多地體現出前出以經略中亞的特點，尤其是中吉烏鐵路將一路通往伊朗和土耳其，將給喀什經濟發展帶來更多機會。考慮到一個霍爾果斯山口讓伊寧和喀什之間的城市發展出現了質的差距，中吉烏鐵路修通後，喀什的發展對標伊寧問題不大。

當然了，我們在中吉烏鐵路上吃到了很大的地緣政治紅利，也不得不在一定程度上照顧到俄羅斯的戰略利益。畢竟，俄羅斯在中亞地區，還是有很大話語權的，也許對於我們來說，在中亞將我們的影響力局限於經濟方面，但是在安全方面充分照顧到俄羅斯的戰略利益。如果有反恐方面的需求，則嚴格在上海合作組織框架下，以多邊行動情報合作的方式進行，避免我們軍事力量以單邊行動的方式出現在中亞地區。

最為重要的，作為兩個陸權大國，中俄之間現在在地緣政治上的互動關係是最好的狀態，我們的主要戰略方向在東部，俄羅斯的主要戰略方向在西部，呈現出所謂的背靠背格局。如果為了一個中亞發生齟齬，那麼就呈現出相向而行的態勢，顯然得不償失，而且還會給海權國家藉此機會製造兩個陸權國家的爭端創造機會。因此，隨着中吉烏鐵路的開通，我國和俄羅斯在中亞地區的利益格局將如何分配，如何創造出多方共贏的局面，將是關鍵性的問題。

但無論如何，中吉烏鐵路即將開建，對於我國的陸權戰略來講，是前所未有的一件大事，迫不及待想坐着火車，最好是類似於中俄特快列車那樣的火車，去撒馬爾罕和玉龍傑赤了。