美媒民調：賀錦麗抹去特朗普領先優勢　兩者咬緊

美媒8月4日公布的最新民調顯示，民主黨籍的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨籍的總統候選人特朗普（Donald Trump）支持率勢均力敵。



美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布不再競選連任後，賀錦麗在2週內已抹去特朗普之前不斷擴大的領先優勢。

是次調查在7月30日至8月2日進行。

美國民調機構YouGov與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）聯合發布的民調結果顯示，在全國範圍，儘管賀錦麗與許多主流媒體度過「蜜月期」，但倘若她與特朗普正面對決，特朗普僅落後1個百分點（50%對49%，仍處於誤差範圍））。倘將第三方候選人計算在內，她領先 2個百分點。

在一些關鍵的搖擺州，賀錦麗和特朗普支持度出現「叮噹馬頭」的情況。

是次民調的受訪者，來自亞利桑那州（Arizona）、佐治亞州（Georgia）、密歇根州（Michigan）、內華達州（Nevada）、北卡羅來納州（North Carolina）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及威斯康星州（Wisconsin）。部份是傳統的搖擺州。

圖右：美國共和黨總統候選人特朗普2024年7月24日在北卡羅來納州夏洛特出席拉票活動。（Reuters）圖左：2024年7月23日，美國副總統賀錦麗在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份首次發表競選演說。（Reuters）

是次CBS新聞/YouGov的民調與其他調查結果一致，顯示拜登退選後，賀錦麗迅速獲得選民支持。

2024年1月15日，美國副總賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在訪問南卡羅來納州哥倫比亞時，手握目前排名第一的NCAA女子籃球隊南卡羅來納大學鬥雞美式足球隊（South Carolina Gamecocks）所贈的藍球，上有球員親筆簽名。（Reuters）

在經濟這一重要問題上，民調結果顯示特朗普仍然受到選民青睞。25%的受訪者認為，賀錦麗倘獲勝，他們的經濟狀況會更好，45%的人對特朗普持此觀點。

當被問及在誰人治下他們「財務狀況會更糟」時，44%的人說賀錦麗，38%的人說特朗普。 31%的人表示，在賀錦麗的領導下，他們會「保持不變」，17%的受訪者對特朗普有相同的看法。