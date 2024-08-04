美國大選｜賀錦麗副手人選快將公布　美媒：今晤3候選人

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將與競選搭檔候選人會面，預計8月6日之前公布人選。



《紐約時報》3日報道引述知情者稱，至少有3名領先的候選人，即亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz），以及賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro），計劃於4日在賀錦麗位於華盛頓海軍天文台的住所與她會面。

2024年7月13日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）一同參觀費城雷丁市場。（Reuters）

目前尚不清楚其他潛在候選人，包括肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）和運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）是否也在計劃中，或者他們是否已經與賀錦麗會面。

上述3名候選人的優缺點各不相同，凱利是一名搖擺州參議員，擁有令人印象深刻的履歷和溫和的移民立場，可能有助於消除民主黨面臨的棘手問題。

2024年4月9日，美國參議員凱利（Mark Kelly）在國會山莊舉行的記者會發表講話。（Reuters）

夏皮羅則在賓夕法尼亞州廣受歡迎，當地可以說是一個必須拿下的州，但他因支持以色列和處理大學生對加沙戰爭的抗議而面臨左翼的批評，尤其是來自親巴勒斯坦活動人士的批評。

沃爾茲則是一張相當新的面孔，但他最近深受進步人士喜愛，他們喜歡沃爾茲在美媒上對前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的抨擊，但明尼蘇達州不太可能對賀錦麗入主白宮的道路至關重要。

2024年1月15日，美國副總賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在訪問南卡羅來納州哥倫比亞時，手握目前排名第一的NCAA女子籃球隊南卡羅來納大學鬥雞美式足球隊（South Carolina Gamecocks）所贈的藍球，上有球員親筆簽名。（Reuters）

競選團隊說，賀錦麗將於6日之前宣布競選搭檔，之後將開始全國巡迴演講。

本文獲《聯合早報》授權轉載

