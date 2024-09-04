專訪｜首位格林美奬港人得主：90後女音頻工程師的美國追夢之路

2023年7月，美國搖滾樂團Paramore在洛杉磯的萬人體育館the Forum開辦專輯《This is Why》的巡演演唱會，專題同名歌曲的副歌響起時，場館內上萬名歌迷一同大合唱。身處台下的譚心妍（Harriet Tam）卻沒忍住眼眶裏的淚水，比起現場其他聽眾，這首歌對她來說有着完全不一樣的意義。



《香港01》最近與這位首名香港人格林美奬得主傾談，了解她作為香港第一人的得奬感受，還有分享她這段非凡的音樂追夢之路。



2021年，譚心妍作為音頻工程師為樂隊成員錄製專輯並進行混音，看着專輯裏的10首歌由母帶變成最終成品。今年，這張專輯為創團20年的Paramore獲得首個格林美最佳搖滾專輯獎（The Best Rock Album），也讓譚心妍成為首位獲得格林美獎座的香港人。這是她十年前首次踏足美國時難以想像的優異成績。

毅然赴美追尋音樂夢

「小的時候不會想太多，就好像心口有個『勇』字然後就去了」。身在洛杉磯的譚心妍回憶着。

2012年，18歲的她像大多數同齡人一樣，面臨DSE、大學和專業選擇時不免感到迷茫，會問：「讀什麼科好」？由於她多年演奏色士風的原故，最終選擇了音樂。她心想，既然學音樂那不如就去美國，香港音樂學院本已不多，音樂方向的選擇就更少。「全世界最大、人人都知道的歌手大部分就算不在美國出生也是在美國工作」，很快她又鎖定了兩個她知道的美國大城市——紐約和洛杉磯，抱着一點淺顯的認知，譚心妍就這樣踏上了前往洛杉磯的路。

圖為2024年，手持格林美獎杯的譚心妍。（受訪者供圖）

第一次來到美國，譚心妍感覺美國「什麼都好大」，她說：「你在美國可以開幾個小時車，身邊都好像沒有什麼人」，以至於她不免感到有些害怕。與人流熙熙攘攘、什麼都小的香港天差地別：「哇，這裏真的不是香港了。」

到後來的學習、工作，譚心妍又要適應美國人更加直接乾脆的處事方式，而不是像在香港時時刻刻注意禮節、「收收埋埋」的作風，學習主動為自己爭取各種機會：「如果我不多出聲，可能大家就會忘記我的存在。」

圖為2017年，譚心妍與父母在大學外所攝。（受訪者供圖）

從台前到幕後 不惜身兼四職

在陌生的土壤上，譚心妍繼續做起了自己的「老本行」，在不同的樂團演奏色士風、準備表演。一次參與錄音的機會，讓她第一次接觸到了錄音室（studio）的運作模式，激起了她對音樂幕後工作的興趣。

作為音頻工程師（Audio engineer，指工作涉及錄音、調整、混音以及聲音再製（reproduction of sound）的人士），譚心妍會從錄音開始參與，用什麼麥克風錄音、怎麼擺放都有講究，同樣是錄一段打鼓的聲音，搖滾類型的音樂與爵士樂所選用的設備亦不一樣。「你要理解歌手及製作人腦海中的想法是什麼方向、哪種風格的，或者怎樣的音質，你就要根據這些去實現那個設想。」

到後期混音，則像是集齊了所有的材料（即錄好的各種樂器、人聲素材）後，把它們炒成一碟菜，調節聲音的平衡、各種樂器聲音的位置等等。

2018年，譚心妍從阿蘇薩太平洋大學（Azusa Pacific University）音樂系畢業，但作為音頻工程師的修行才剛剛開始。從實習時的錄音室擔任工程師開始，到知名錄音室Sunset Sound的錄音助理、再升職成工程師，剛畢業時因薪資微薄，她為了賺取生活費一度要同時打四份工。

從現場音響到音樂監製、甚至其他可能不相關的工作，只要有工作機會，她便接下來、不敢輕易拒絕。

Sunset Sound四十多年來首位女工程師

種族歧視的「牆壁」，她在大學初時就已經撞上了，進入職場後，她又一次次面臨性別歧視的問題。

在男性主導的音樂產業中，女性音頻工程師少之又少，當中的亞裔女性工程師就更不用提了。入行六年來，譚心妍也只是在Instagram上發現過幾位女性音頻工程師，現實中見到的則是清一色的男性。

「有人一見到我，就會覺得你是不是接電話的」，若告訴對方自己是他們的音頻工程師，換來的則是充滿質疑的回應。她說：「在這一行，如果他（們）不是很習慣見到一個好像我這樣的人，就會立刻覺得你的能力低或者做不到。」

2020年疫情開始時，她在曾為Elton John、Led Zeppelin、Van Halen等歌手錄製專輯的Sunset Sound Studio打雜了半年多後，在資歷尚淺的情況下獲得知名製作人Carlos de la Garza的賞識，正式轉為音頻工程師。而這家老牌錄音室上一次任用女性做工程師，已經是40多年前。

對譚心妍來說，音頻工程師的工作最令人滿足的地方，就是見證着一首歌從母帶（demo）開始，在自己的手中慢慢成型。參與錄音的工程師有時會跟歌手和樂手們一起相處幾個月之久，過程中也會漸漸與他們相知、相熟，了解他們每首歌曲背後的創作意圖，直到歌曲完成——「真的是看着它『長大』」。

2021年，譚心妍得到了擔任Paramore音頻工程師的機會。這個著名美國搖滾樂團成軍已有20年之久，六張錄音室專輯為他們贏得兩次格林美獎，更屢次登頂英國音樂榜單，熱門單曲《The Only Exception》、《All I Wanted》、《Decode》等在YouTube上都有2億以上的播放量。

圖為2023年7月，譚心妍參加Paramore洛杉磯站巡演時所攝。（受訪者供圖）

譚心妍與Paramore合作的這張專輯，是樂隊經歷低潮期後、時隔6年回歸樂壇交出的作品。近半年的時間裏，她與樂隊成員一起泡在錄音室，一起聊天、吃飯，反覆打磨之下才誕生了這張專輯。

2024年的格林美獎，最佳搖滾專輯獎的提名名單上除了《This is Why》，還有兩個重量級搖滾樂隊——Foo Fighters和Metellica。譚心妍稱，獲得提名的時候就很驚訝，因為沒有抱任何希望，所以樂隊及其他製作人員甚至都不在現場。「提名裏面每一隊band都是（有）很久歷史很知名，相對Paramore是很小的一隊band，所以都沒有人在頒獎典禮現場。」頒獎禮當晚，坐在電視前的譚心妍看到Paramore獲獎，當下一刻「真的好像在做夢」。她一邊哭一邊拿起電話，吵醒了遠在香港、正在睡覺的家人。

她說，一開始做這個決定去美國真的沒有想的太長遠，「沒想到做着做着有些成績出來」，覺得幸運。得知自己竟是第一個獲獎的港人，則更覺光榮：「不單是在音樂上，現在奧運、體育上，香港人慢慢開始在這些全球舞台、有認受性的地方得到認同，做出成績。」她盼望有一天在這些地方看到更多港人的名字。

缺席頒獎禮的Paramore後來在社交媒體上發佈感言：「原來，我們贏得最佳搖滾專輯獎是一次歷史性的成績，因為這是首次由女性領導的樂隊贏得該獎項。」而在這則訊息下，譚心妍的名字清晰可見。