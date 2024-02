格林美｜Taylor Swift四奪年度專輯破紀錄　病重歌后驚喜現身頒獎

《第66屆格林美頒獎禮》於香港時間昨日(5日)早上舉行,獲六項提名的Taylor Swift憑《Midnights》拿下最佳年度專輯及最佳流行演唱專輯兩項大獎,成為頒獎禮65年史上首位四度奪得壓軸大獎的歌手。Taylor Swift領獎時宣布今年4月19號將會推出第11隻大碟《The Tortured Poets Department》。

Taylor Swift四奪最佳年度大碟,破格林美紀錄。(視覺中國)

最佳年度歌曲由Billie Eilis與哥哥FINNEAS創作的《What Was I Made For?》奪得,而Miley Cyrus就憑《Flowers》拿下最佳流行演出及最佳年度製作,是她入行後首次在格林美奪獎,並由天后Mariah Carey頒獎,別具意義。頒獎禮上仲有另一大驚喜,早前病重的莎蓮迪安(Celine Dion)現身擔任大獎最佳年度專輯的頒獎嘉賓,她在台上表示:「多謝大家,當我說很高興出現在這裡,我是由衷的」。

Celine Dion驚喜現身擔任大獎最佳年度專輯的頒獎嘉賓。(視覺中國)

【第66屆格林美音樂獎部份得獎名單】

最佳年度大碟:Taylor Swift 《Midnights》

最佳年度歌曲:Billie Eilish《What Was I Made For?》

最佳年度作曲:Miley Cyrus《Flowers》

最佳新人:Victoria Monet

最佳流行歌手:Miley Cyrus《Flowers》

最佳流行組合:SZA Featuring Phoebe Bridgers《Ghost In The Machine》

最佳流行大碟:Taylor Swift 《Midnights》

最佳跳舞/電子歌曲:Skrillex, Fred again.. & Flowdan《Rumble》

最佳跳舞/電子大碟:Fred again《Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)》

最佳R&B歌曲:Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe & Leon Thomas《Snooze》

最佳R&B大碟:Victoria Monét 《JAGUAR II》

最佳搖滾歌手:boygenius《Not Strong Enough》

最佳搖滾大碟:Paramore《This Is Why》

最佳搖滾作曲:Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus《Not Strong Enough》

最佳金屬歌手:Metallica《72 Seasons》