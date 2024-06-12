格林美得主楊陽聯手香港城市室樂團　人聲結合小提琴挑戰多種風格

【專訪】去年，小提琴家楊陽（Charles Yang）憑其所屬組合「即興三人行」（Time for Three）唱片《給未來的信》贏得格林美「最佳古典器樂獨奏獎」，但原來這位得獎音樂家才華並不局限於古典小提琴，還能以人聲結合小提琴演出。



下週三他將聯同香港城市室樂團合作演出，不僅演奏孟德爾遜的《D小調鋼琴小提琴協奏曲》原版，更帶來The Beatles的《黑鳥》（Blackbird）、The Animals的《日昇之屋》（House of the Rising Sun）改編版本。橫跨多種風格不易，我們這次就請來楊陽和讀者分享其音樂道路，也聊聊這次音樂會背後編排。



問：一開始是怎樣意識到自己想成為職業音樂家？成長過程中有什麼經歷對你產生影響？

CY：我媽媽是位小提琴家，而我爸爸一直都很喜歡音樂，所以自然地，我從三歲已開始學習小提琴，我幾乎不記得有音樂不存在於生活的時候，在某種程度上，音樂是我的第一語言。我們家收藏了大量古典音樂CD，從Perlman到三大男高音，我從小就會像聽故事一樣聽它們。

在某種程度上，音樂是我的第一語言。 格林美獎得主楊陽

小提琴家楊陽涉獵範圍不止古典音樂，亦嘗試改編民謠、搖滾等多種曲風（圖片來源：CCOHK/Kevin Condon）

後來朋友第一次給我介紹了披頭四，我音樂世界開始擴展。我當時完全迷上搖滾和藍調，也從Stevie Ray Vaughan、B.B. King或是Queen、Pink Floyd等藝術家身上學會即興表演藝術。在練習完小提琴協奏曲後，我會拿起吉他或坐在鋼琴前，嘗試學習一首披頭四歌曲的和弦，這是我知道自己愛上了音樂，只想繼續做下去的時刻。

問：當你得知自己憑「即興三人行」唱片《給未來的信》贏得格林美「最佳古典器樂獨奏獎」 時，第一反應是什麼？

CY：其實能被提名格林美獎已經是莫大的榮耀，但發現自己真正得獎時，我們全都非常激動。我們在疫情期間錄製了這張專輯，並不確定何時能再次表演，所以我們將一切傾注到作品中，（這張專輯）能被同行認可對我們來說極有意義。而且能與指揮家張弦以及費城管弦樂團合作，錄製Jennifer Higdon和Kevin Puts為我們創作的兩首協奏曲，並在Deutsche Grammophon品牌下發行，這仍然感覺非常不真實。

問：能為讀者介紹一下你即將於CCOHK合作的音樂會嗎？音樂會選曲多樣，涵蓋孟德爾頌《D小調鋼琴小提琴協奏曲》到《日昇之屋》（House of the Rising Sun）交響樂編排，你如何準備在這麼多不同風格之間進行轉換？

CY：我很高興能在指揮/鋼琴家Vahan Mardirossian和CCOHK帶領下，首次在香港亮相。這次我們會從孟德爾頌最早一批協奏曲（他作曲時只有14歲！）演繹到《日昇之屋》改編版本，將是一個充滿對比的有趣夜晚。至於風格切換實際上只是我音樂背景的總和，我從小學習偉大作曲家作品，同時也花時間進行即興演奏。

對我來說，不同音樂風格都來自同一種語言，只不過分成了不同方言。 格林美獎得主楊陽

問：這次The Beatles《Blackbird黑鳥》和The Animals《House of the Rising Sun日昇之屋》改編版本都是由你參與編曲，可以聊聊箇中過程嗎？

CY：這些編曲中很多都是與我音樂上的兄弟、鋼琴家Peter Dugan共同合作。Peter和我在茱莉亞學院學習時相遇，我們常會一起即興演奏，一彈就是幾個小時，許多即興演奏後來變成更成熟編曲，也加入了自己原創元素。而《日昇之屋》編曲實際上是由Peter兄弟，同樣志趣相投的音樂家萊 Leonardo Dugan所進行配器。

問：你在舞台上以人聲結合小提琴演出，你覺得觀眾反響如何？

楊陽不僅會在台上演奏，更將開腔演唱。（圖片來源：CCOHK/NOTP）

CY：我總是很喜歡聽到和看到觀眾反應，尤其是當他們遇到出乎意料體驗時。我覺得像是所有在演奏廳裡的人，通過音樂語言，不論樂器或風格，踏上了同一趟旅程。

問：可以告訴我們關於未來一年有哪些新計劃或合作嗎？

CY：我的好朋友、天才作曲家Kris Bowers為我寫了一首小提琴協奏曲，我們將在這個夏天發行錄音，今年我也將發行一張個人專輯。同時，「即興三人行」將與作曲家Mason Bates合作一首新的協奏曲，所以對未來一年相當期待。

【演出詳情】

名稱：楊陽與香港城市室樂團

地點：香港大會堂音樂廳

日期：2024年6月19日

