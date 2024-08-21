全球熱爆中國遊戲《黑神話：悟空》　挑戰日美的「國產之光」？

中國遊戲《黑神話：悟空》周二（8月20日）一上線，就登上微博、知乎等多個平台的熱搜榜單第一。不僅和遊戲聯名的咖啡賣斷貨，相關的遊戲板塊、出版商股票大漲。



多家公司宣佈專門為員工放「遊戲」假，甚至為員工報銷購買遊戲的費用。

中國網民表示，《黑神話：悟空》出世，結束了中國20年沒有國產單機3A遊戲（指開發成本高、開發周期長、製作精良的遊戲）的窘境，成功挑戰了美國和日本在遊戲工業的霸主地位，是「國產之光」。

知名足球解說員韓喬生在微博上說，他被《黑神話：悟空》刷了屏，聽說這意義和中國國足踢進世界盃差不多。

更為中國網民所樂道的，是這款遊戲也在海外打響了知名度。據第三方數據機構SteamDB測算，遊戲解鎖後三小時後，全球知名遊戲平台Steam上的同時在線玩家就突破了140萬，成為Steam歷史上峰值在線人數最高的純單機類遊戲，超越了《賽博朋克2077》等知名遊戲。

根據「國遊銷售榜」統計的數據，截至2024年7月13日，《黑神話：悟空》遊戲預售銷售量已超過120萬億，預售銷售額將突破4億元。

中式美學加西方技術助破圈

這款單機遊戲的開發商遊戲科學由前騰訊員工馮驥在2014年創立，公司獲得了包括騰訊和英雄互娛的投資。

《黑神話：悟空》耗時六年半，近3億元（人民幣，約5400萬新元）開發。故事背景是中國古代神魔小說《西遊記》，玩家將扮演「天命人」孫悟空，為了探尋昔日西天取經傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。

在網上討論中，該遊戲畫面的精美流暢、劇情設定吸引人，是它作為中國首個國產3A大作最常被提及的亮點。

科技自媒體新智元分析，該遊戲達到精美的畫面，背後的英偉達人工智能（AI）技術功不可沒。文章提到英偉達的「全景光追」技術，即模擬光線在三維空間中的傳播，從而生成非常逼真的圖像和光影效果；以及基於深度學習的圖像增強技術DLSS3技術，賦予遊戲畫面許多真實的細節。

此外，主創團隊稱，因為採用全球領先的虛幻5引擎，畫質達到電影級。虛幻引擎是美國Epic公司開發的遊戲開發引擎。

《黑神話：悟空》的唯美中式佈景及中式建築是一大賣點。

玩家也關注劇情、遊戲裏的中式佈景和中國古建築的高清還原。

一位被多家媒體轉發的玩家評論稱，他在虛擬世界裏，體驗過美國西部的荒野、在加勒比當過海盜、在未來戰爭中保護過母星，但最期待的，還是「回到我的家鄉，當一次齊天大聖，成為小時候最崇拜的英雄。」

這款遊戲破圈背後，是它成熟地運用了西方遊戲工業技術，還呈現了飽含中式審美、文化的中國故事。

對許多人而言，它超越了一個普通的遊戲，成了向海外輸出中國文化的產品。網民稱「現在能讓外國玩家體驗一下中國的英雄是什麼樣了」。

該遊戲的製作人馮驥在媒體訪問中說，《西遊記》和《指環王》（The Lord of the Rings）雖然敘事結構和世界觀不同，但內核沒有天差地別，吳承恩和莎士比亞也沒有那麼大差別。

這精準把握了當下中國社會的「文化自信」脈博。

2023年8月23日，在德國科隆舉行的Gamescom 2023電腦和電玩產業盛會上，人們排隊等候玩「黑神話：悟空」電玩遊戲。（Reuters）

熱度傳導至消費、股市、旅遊

「國產之光」的熱度也傳導至消費、資本和旅遊市場。

《黑神話：悟空》本身的銷量自不必提，據中國遊戲統計平台「國遊銷量榜」，截至周二晚間，在Epic、PS5、Steam等各平台總銷量已經超過450萬份，銷售額超過15億元。

遊戲和瑞幸咖啡聯名的「黑神話騰雲美式」，周一（8月19日）上線半天就斷貨。瑞幸首席增長官楊飛表示，「差點系統崩潰，男性購買力今早顛覆團隊認知了」。此外，滴滴、聯想、索尼等，都與這款遊戲進行了品牌聯名推廣。

資本市場則更早感受到水温。從上個周一（8月12日）開始，因為這款遊戲即將發售，遊戲股已經連續活躍。周二遊戲正式發行，A股的遊戲板塊行情逆大盤走高，遊戲出版方浙版傳媒漲近7%，間接持股遊戲開發商的華誼兄弟漲幅一度超過10%。

在遊戲中出現的名勝古蹟，也有望帶動相應的旅遊熱。據每日經濟新聞報道，《黑神話：悟空》在中國選取了36個景點作為遊戲背景，包括四川的安岳茗山寺、重慶的大足石刻、杭州的靈隱寺等，山西省的取景地更多達27處。

受此帶動，攜程平台數據顯示，山西省搜索熱度周二按月前一日增長超過10%，省內大同、朔州等城市的搜索熱度也均按月增長兩成。

北京、重慶、安徽等地文旅部門也發宣傳片蹭熱度，邀請遊客「跟着悟空來遊景點」。

《黑神話：悟空》：8月20日，遊戲平台Steam顯示，以收入計算，《黑神話：悟空》排名全球第一，已經有10週在排名前100。

監管態度變化 遊戲行業或迎來轉折點？

遊戲爆火和營銷熱鬧的前提，是中國對遊戲的監管態度的軟化。

去年12月，中國的《網絡遊戲管理辦法》草案提出要限制遊戲鼓勵每日登錄和錢包充值，引來強烈抵觸、股市出現拋售潮，隨後監管態度軟化。今年2月，中國國產遊戲過審111款，《黑神話：悟空》就在其中。

除了遊戲版號常態化下發，中國國務院今年8月3日所印發的《關於促進服務消費高質量發展的意見》（簡稱20條）也提出：激發改善型消費活力、提升網絡遊戲質量。

有網民注意到，這一次在《黑神話：悟空》的宣發中，該遊戲的製作人馮驥接受了新華社的專訪，多家官方媒體轉發。網民評論稱「官方媒體的『排面』，大家應該看得到」、「悟空趕上了一個好的發行時間點」。

《北京日報》旗下的「長安街知事」也發表評論稱，《黑神話：悟空》展示了中國豐富深邃的文化底藴，讓世界看到了中國遊戲為講好中國故事的努力。

彭博社指出，這款遊戲大受歡迎，可能意味着中國價值400多億美元（523.1億新元）的遊戲行業經過多年不斷的監管審查後，即將迎來轉折點。行業人士也認為，這款遊戲的成功，將激勵更多精品遊戲的誕生。

顯然，無論哪個行業，要出更好的產品，不僅需要企業的努力，也要有寬容的政策環境作為支持。