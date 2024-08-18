印度女醫生遭姦殺引爆全國示威　如何從根源杜絕性暴力悲劇？

在印度，針對女性的性暴力慘劇時有發生，近日在印度東北部大城加爾各答（Kolkata）更發生一宗駭人的姦殺案。當地一名31歲實習駐院女醫生在醫院內慘遭一名義工性侵，其後更被殘忍殺害。事件震驚全國，更引發當地大規模罷工，逾30萬名醫生及婦女走上街頭抗議，要求伸張公義及正視女性安全問題。

圖、文：國際培幼會



性暴力罪案頻生 女孩出行步步驚心

根據印度國家犯罪記錄局的數據，在2022年，針對女性的罪案有多達45萬宗，涵蓋在公共交通、公眾場所及工作場所等發生的跟蹤、性騷擾及性侵等性暴力事件，而平均每日有多達90宗的通報性侵個案。

「嗨美女，你要去哪裏？」、「你看！那個女孩身材多好！」這些令人不適的言論，經常在印度街頭、公共交通上聽到。一句說話、不懷好意的凝視或不恰當的觸碰，都令女性生活在恐慌之中，深怕會成為下一個性暴力受害者。

「以前遭受性騷擾時，我不敢出聲反抗。但現在我很清楚，遇到同樣情況，我必須大聲喝止。我們不應屈服、容忍任何形式的性暴力！」參與青年小組的Gargi分享。（國際培幼會提供）

被陌生男人騷擾、用言語挑逗幾乎是我們的日常，每次獨自出門我們都特別膽顫心驚。 一名印度女孩Gargi分享

培幼會推出「安全評估」應用程式，讓青年小組透過不同的指標，例如是否有足夠街燈及閉路電視等，審視社區內公共地方的安全。（國際培幼會提供）

消除男女不平等思想 教育青年向性騷擾說不

為保障女孩安全及出行自由，國際培幼會自2022年起在印度新德里作為切入點，推行「為女孩建造更安全的城市」項目，透過社區教育、倡議及賦權青年等，多方面加強社區性別平等、尊重女孩的意識，建立更安全的社區環境，讓女孩能夠安心地獨自出行。

性暴力源自男女不平等的傳統思想，男性支配與控制的慾望，促使他們騷擾和侵犯女性。為消除這種觀念，培幼會致力協助組織青年小組，讓13歲至18歲的青年參與，在社區灌輸性別平等的意識，並為他們提供領袖訓練。

培幼會亦推出「安全評估」應用程式，讓他們審視社區內對女性潛在的安全危機，包括在公園聚賭的情況、欠缺街燈及閉路電視監察系統等，並向政府部門反映意見，推動政策改變，加強防範性騷擾及保護女性措施。

「在參與項目之前，我們習慣在街上調戲女孩，但現在我們已學懂尊重女孩，並視她們為我們的姊妹對待，我希望逐漸成為一個更好的人。」參與青年小組的Karan反思道。（國際培幼會提供）

賦權女孩捍衛權益 推動社區改變

培幼會相信，青年及女孩有能力扭轉根深柢固的性別不平等觀念，培幼會致力賦權他們積極為女孩權益發聲，締造改變。16歲的桑珍娜（Sanjana）參與項目後，她學會捍衛自己的權益，在父母以繳付哥哥學費為由而要求她退學時，強烈地表達堅持學業的意願。她更成為了「變革先鋒」、青年小組的傑出領袖，組織及帶領小組舉行多次「網上安全散步」活動，運用培幼會推出的「安全評估」應用程式，加强安全意識。

「變革先鋒」參加者探討社區內的安全黑點，並向政府官員倡議在街道增設街燈、閉路電視監察系統等，保障女孩安全。同時，Sanjana亦完成培幼會提供的防身術課程，並將自衛技術傳授予其他女孩。

「為女孩建造更安全的城市」項目推行至今已取得顯著成果，透過不同的活動，讓超過5,225人，包括教師、公共交通人員及社區人士等提升女孩安全和性別平等的意識。培幼會將持續與女孩、青年、父母及政府機構合作，推動社區正視女性安全，長遠杜絕性暴力威脅，讓女孩享有出行自由，在安全的社區環境中學習及健康成長。

「透過積極參與討論及活動，我發掘到自己的能力，我希望我的經歷能夠啟發更多女孩，引導她們發揮潛力，帶來改變。」桑珍娜分享道。（國際培幼會提供）

培幼會的工作成果：

為120位女孩提供防身術證書訓練，完成訓練的女孩會將自衛技術傳授予其他女孩。

培訓753名青年為變革推動者，在社區中推動改善女孩和婦女安全問題的行動。

為50名人力車司機提供性別平等和女孩安全的培訓，確保他們在工作期間保障女孩安全。

與青年小組合作，審視社區內17個公園的安全隱患，例如欠缺足夠街燈等。青年代表向政府部門提交意見，並成功推動修繕其中三個公園，解決燈光昏暗等問題。