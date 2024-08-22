想復刻中國成功　馬來西亞和新加坡聯手打造「東南亞深圳」

「新加坡、馬來西亞想打造自己的深圳式超級樞紐。」彭博社8月22日報道，馬來西亞和新加坡希望在今年年底前敲定一項協議，將馬來西亞南部柔佛州的部分地區打造成跨境經濟特區。



去年10月，馬來西亞總理安華和時任新加坡總理李顯龍會面時，曾將柔佛-新加坡經濟特區（柔新經濟特區）描述為一個「重大且有前景的項目」。柔佛州務大臣翁哈菲茲（Onn Hafiz）今年3月曾率團前往深圳「取經」，他今年5月表示，相信在經濟特區的幫助下，柔佛可以成為東南亞的深圳。

當地政府曾去深圳「取經」

據報道，柔新經濟特區涵蓋柔佛州六個地方政府轄區，包括目前已經存在的伊斯干達特區，面積將達到3505平方公里，幾乎是深圳的兩倍。

馬來西亞和新加坡希望在今年年底前敲定一項協議，將馬來西亞南部柔佛州的部分地區打造成跨境經濟特區。

彭博社22日稱，柔新經濟特區被稱為「東南亞的深圳」，它試圖複製中國的成功經驗。深圳曾經是香港北部的一個小鎮，但今天已經成為擁有華為、比亞迪、騰訊等大型企業的高科技重鎮，經濟總量也已經超過香港。

若新馬兩國能夠達成協議，兩國將會推出激勵措施，吸引數十億美元的外國投資，同時為兩國創造就業機會。柔佛州官員預計，到2030年，新的經濟特區將為該州創造10萬個新就業崗位，每年為馬來西亞帶來約260億美元的收入。

值得一提的是，今年3月，翁哈菲茲曾率團前往深圳考察，期間和深圳市委書記孟凡利舉行會談。翁哈菲茲當時表示，希望深入學習借鑑深圳經濟特區建設經驗，進一步加強兩地友好交流合作，努力為兩國關係發展作出貢獻。在深圳期間，翁哈菲茲一行還到訪了華為總部，了解華為研發的智能城市項目。

對於寸土寸金的新加坡來說，柔新經濟特區的建立也是一大利好。華僑銀行首席經濟學家Selena Ling表示，成功達成協議將有助於新加坡克服資源限制，「無論是土地、人力還是能源等其他資源」。

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作為全球最發達的經濟體之一，新加坡國土面積僅有735平方公里，土地資源嚴重匱乏。新加坡工商聯合會最近發布的一份報告顯示，參與調查的新加坡企業中有一半已經在柔佛州開展業務，其餘企業也有這個意願，只要繁瑣的手續和招聘合格工人的困難得到解決。

「一個構思周全、執行到位的計劃將帶來翻天覆地的變化，振興柔佛州、馬來西亞和新加坡，」信安資產管理董事總經理穆尼拉·凱魯丁（Munirah Khairuddin）表示。「兩國的經濟實力互補，而特區可以充分利用這些優勢。」

專家認為，經濟特區將使得新加坡可以集中資源，發展成為金融的首都中心。(羅保熙攝)

報道稱，雖然協議的細節尚未公開，但預計協議將包括對部分地區的運營和商業房地產的關稅豁免。協議還可能包括對個人的稅收優惠，以吸引頂尖人才前往馬來西亞。幾十年來，新加坡以其繁榮、低稅率和完善的基礎設施，吸引着來自馬來西亞的專業人士，而馬來西亞官員希望扭轉人才流失的局面。

「考慮到新加坡的溢出效應，我們認為柔佛州是馬來西亞最有希望的新經濟走廊」馬來西亞經濟學家、安華的政策顧問Yeah Kim Leng表示。

新加坡貿易和工業部發言人表示，成長型新加坡企業可以將經濟特區作為開展更大規模區域投資的跳板。這位發言人還說，經濟特區是一個「雙贏的倡議」，將使兩國受益，並得到最高層的支持。

新加坡和馬來西亞政府今年初簽署了一份諒解備忘錄，兩國將共同合作在柔佛州創建柔佛－新加坡經濟特區。(網上圖片)

另一方面，柔新經濟特區的建立也將便利雙方人員的往來。

報道稱，柔佛與新加坡的邊境是世界上最擁擠的邊境之一，每天有超過30萬名旅客跨越國境，其中大多數是居住在柔佛工作在新加坡的馬來西亞人。周末的情況則相反——大量新加坡人會前往馬來西亞旅遊、購物、休閒。但無論哪一天，擁擠的交通都可能把人堵在路上4小時之久。

而在經濟特區內，兩國將實行免護照的二維碼通關，此外還計劃建設高速鐵路和大型公共交通網絡。

據新加坡《聯合早報》報道，今年1月11日，新加坡貿工部長顏金勇和馬來西亞經濟部長拉菲茲在李顯龍和安華的見證下，簽署有關柔新經濟特區的諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，新加坡和柔佛將致力於讓跨境貨物的流通更無縫與快捷，以及通過允許專業人士、經理、高管和技術人員等的自由流動，為投資和業務提供支持。

新加坡總理黃循財6月12日在馬來西亞訪問期間表示，他特別期待柔新經濟特區和馬新捷運系統項目，因為將讓兩國人民獲益。他指出，柔新經濟特區也將能為兩國經濟帶來很大好處，與其說是競爭關係，不如說是互惠互利。

連接新加坡與馬來西亞柔佛州的新柔長堤全景。（Getty）

挑戰仍存

不過，彭博社也指出了兩國之間合作面臨的問題。

報道稱，馬來西亞和新加坡之間有着複雜的歷史。上世紀60年代，新加坡脱離馬來西亞，成立共和國。馬來西亞經濟學家、中國銀河證券新加坡私人有限公司顧問Song Seng Wun表示，新加坡官員過去將柔佛視為競爭對手，但現在情況已不再如此。

「這要歸功於新加坡對自身競爭優勢的信心。現在是馬來西亞提出這個提議的好時機，新加坡也很樂意配合。」Song Seng Wun說。

但是，由於成本和其他問題上存在分歧，此前一些試圖將兩國聯繫在一起的努力停滯不前，包括一個投資超200億美元的跨國高鐵項目。諮詢公司Global Counsel高級顧問、馬來西亞前國際貿易和工業部副部長王健明(Ong Kian Ming)直言，信任仍然是一個問題。

對於計劃中的柔新經濟特區，王健明表示，馬來西亞官員認為，新加坡希望從中獲得大部分利益，而新加坡官員則認為，從實施的角度來看，馬來西亞可能無法兑現其承諾。

報道稱，柔新經濟特區面臨的另一大挑戰在於，馬來西亞總理安華正領導着一個分裂的執政聯盟，該國政治動盪的跡象可能會讓投資者望而卻步。

不過報道也指出，今年1月上任的馬來西亞最高元首易卜拉欣和安華關係良好，他來自柔佛州，在當地有着廣泛的投資，並且一直主張加強與新加坡的經濟聯繫。