美國移民意外撞死男童　特朗普藉機炒作遭死者父親批「道德淪喪」

9月11日，美國兩黨總統候選人在電視辯論中激烈交鋒，前總統特朗普（Donald Trump）為攻擊民主黨的移民政策，對着數千萬觀眾聲稱有非法移民「吃狗、吃寵物」。這一謠言來自俄亥俄州春田市（Springfield，Ohio），就在辯論拉開帷幕不到一小時前，一名11歲男童的父親Nathan Clark站在該市委員會面前，斥責特朗普及其競選副手萬斯（JD Vance）「道德淪喪」，籲不要以其兒子之死來炒作及散播仇恨。



一年多前，Nathan Clark的兒子Aiden在一場交通事故中身亡，肇事司機正是遭到共和黨政客群攻的移民，來自海地的Hermanio Joseph。

今年7月，萬斯開始利用這一事件指責拜登政府，聲稱這些湧入春田市的海地移民正是民主黨邊境政策帶來的惡果。特朗普的競選團隊本周亦在X上發佈了關於Aiden的消息，並公開他和司機Joseph的照片。

隨着輿論發酵，該市更傳出了非法移民抓走並吃掉居民養的貓、狗等寵物的說法。儘管當地官員已經澄清這是謠言，但萬斯仍然繼續重複那些「不該來這個國家」的人在春田市拐走並吃掉寵物的說法，特朗普也在日前的電視辯論中宣揚。

在本周的春田市市委員會例會上，Nathan表示，政客們必須停止利用他的兒子，他說：「社區所有人都為這場悲劇而難過，州以至全國的人都是如此，但不要把這事變成仇恨。我的兒子沒有被謀殺，他是被一名來自海地的移民意外撞死的。」

移民湧入引爆民怨

去年8月，Joseph的小貨車撞上校車，造成Aiden及另外20多名學生受傷；他所持有的駕駛執照在俄亥俄州無效，但當局沒有發現他曾飲酒或吸毒的證據。他最終被判非故意殺人罪，最高可被判入獄9年。這一事件點燃了當地居民對移民問題的怒火。

疫情爆發後，成千上萬的海地移民湧入春田市，短短三年間，15,000名外來者重塑了這個擁有人口不到6萬的藍領城市。儘管大多數移民都是獲得工作許可、合法入境，並填補了當地製造業的空缺，帶來經濟復甦的希望，但這同時為當地住房、學校和醫療服務造成壓力，從而引發重重民怨。一些市民指責他們是「非法移民」、甚至謾罵和詆毀這些人。

圖為2024年8月，來自海地的移民Bansal Oreus在俄亥俄州春田市幫助其他移民處理文書。（Reuters）

「不許用我兒子之名來謀取政治利益」

據《紐約郵報》等美媒報道，該市一名男子在今年8月的一次市委員會會議上指控海地移民抓走公園的鴨子、砍下他們的頭並吃掉；另一位社交媒體用戶在Facebook上發文稱，鄰居女兒的朋友丟了她的貓咪，後來發現貓咪掛在海地鄰居家附近的樹枝上。這些說法加上另一則顯示該州一名女子殺死並吃貓的錄像，令相關指控在網絡上進一步瘋傳，並在政客炒作下受到全國矚目。

Nathan表示：「他們說出了我兒子的名字，並利用他的死亡來謀取政治利益」、「他們不被允許，也從未被允許提及來自俄亥俄州春田市的Aiden Clark」。他還補充說，Aiden學習不同的文化、接受所有族裔的人，作為他的父母，他希望以這種精神來紀念他的兒子。