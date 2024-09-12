美國大選辯論｜賀錦麗特朗普首同台交鋒　初步收視人數逾5700萬

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月10日的首場辯論於已結束，這場辯論在所有電視頻道中吸引約5,750萬名觀眾收看，比總統拜登（Joe Biden）與特朗普6月27日的辯論多約600萬名觀眾收看。



2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

路透社9月11日報道，根據調查公司尼爾森（Nielsen）初步收視估計，大約有5,750萬名觀眾透過美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、全國廣播公司（NBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、霍士新聞（Fox News）、霍士廣播公司（Fox）和MSNBC收看賀錦麗與特朗普的辯論。

該估計未有反映在酒吧和餐廳聚集觀看辯論的觀眾，也未有包括透過線上觀看而非使用傳統電視台的觀眾。包含上述觀眾在內的最終數據將於11日晚些時候公布。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

報道稱，雖然這次辯論收視超過拜登與特朗普的辯論，但遠不及特朗普和時任民主黨希拉里（Hilary Clinton）2016年首場辯論的收視。當時該辯論創下歷史最高紀錄，成功吸引到約8,400萬觀眾收看。