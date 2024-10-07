傳接掌真主黨　伊朗革命衛隊精銳「聖城旅」指揮官卡阿尼是誰？

路透社7日引述伊朗高級保安官稱，伊朗革命衛隊精銳「聖城旅」指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）自以色列軍方上週五（10月4日）對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動空襲以來就一直下落不明。有當地媒體傳卡阿尼已被殺害。以軍發言人修夏尼（Nadav Shoshani）回應稱空襲結果尚在評估中。



據指，卡阿尼在上個月真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）遇襲身亡在以色列空襲中身亡後就前往黎巴嫩，上週五襲擊期間卡阿尼正在真主黨位於貝魯特南郊的據點達希耶（Dahiyeh）。

以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）引述一名以色列軍方高級官員的說法稱，卡阿尼已經過內部提名接替納斯魯拉，並開始掌控真主黨。

路透社綜合了關於卡阿尼已知的情報：

現年67歲的卡阿尼生於伊朗東北部保守的什葉派穆斯林宗教城市馬什哈德 （Mashhad）。他曾在1980年代的兩伊戰爭中為革命衛隊作戰， 也曾在阿富汗和巴基斯坦等伊朗東部國家參與海外行動。

圖為2022年，伊朗「聖城旅」指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）出席伊朗前指揮官赫加齊准將（Mohammad Hosseinzadeh Hejazi）逝世一週年活動並發表演講。（Reuters）

1997年，伊朗革命衛隊已故最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）成為伊朗革命衛隊的海外精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）的總指揮官，而卡阿尼則成為該部隊的副指揮官。

2020年，蘇萊曼尼在美軍的一次無人機襲擊中遭到暗殺身亡，卡阿尼接任蘇萊曼尼成為「聖城旅」的總指揮官，承諾要將美國軍隊趕出中東，來報復蘇萊曼尼之死。

圖為2021年1月3日，伊拉克巴格達有人紀念伊朗高級將領蘇萊曼尼遇害一周年。（路透社）

作為總指揮，卡阿尼的部分職務是負責管理伊朗在中東以及全球其他地區的準軍事盟友。卡阿尼不說阿拉伯語，無法像蘇萊曼尼一樣與伊拉克民兵和真主黨指揮官流利對話。

在蘇萊曼尼統領期間，伊朗在黎巴嫩、伊拉克及也門的代理人組織在中東的不斷擴展權力，但卡阿尼上任後，這些組織在以色列間諜和襲擊下遭受重創。

據軍事和政治分析者及熟悉這兩位總指揮官的人稱，卡阿尼從未獲得其前任蘇萊曼尼所得到的尊重，也沒能讓伊朗與其阿拉伯盟友的密切關係維持下去。