英媒：伊朗聖城旅指揮官失聯 疑與真主黨繼任人同在黎巴嫩遇襲
撰文：蕭通
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伊朗革命衛隊精銳「聖城旅」指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）傳出失蹤，路透社引述伊朗高級安全官員稱，在黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）上月死亡後，卡阿尼到了黎巴嫩。但在4日納斯魯拉的熱門繼任人薩菲丁（Hashem Safieddine）傳被以軍空襲後，卡阿尼亦一直失聯。
路透社指出，以軍4日大規模空襲貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh），據指以薩菲丁為目標，當時卡阿尼亦在該地區，但此前未安排與薩菲丁會面。自那以後，伊朗和真主黨一直無法聯繫卡阿尼。
至於薩菲丁據指也生死未卜，路透社引述真主黨官員消息，以色列阻礙對薩菲丁的搜救，真主黨物色領導人仍需一些時間。沙特媒體哈達斯（Alhadath）15日報道，相信薩菲丁已被炸死。
對於卡阿尼是否已經死亡， 以軍發言人紹沙尼（Nadav Shoshani）證實，上週對真主黨位於貝魯特的情報總部發動了襲擊，但對於誰人喪生，當局尚在確認。
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