一圖看清：與李在明政鬥數載　尹錫悅如何變「活死人」？

韓國總統尹錫悅上周突然宣布實施戒嚴令，引發軒然大波。不少分析認為，早在戒嚴事件前，在反對黨的阻撓下，尹錫悅及其所屬的國民力量黨在國會舉步維艱，不僅施政議程受阻，內閣成員屢遭彈劾，對第一夫人金建希的貪腐調查的呼聲震耳，尹錫悅因此孤注一擲，試圖打破困局。領頭彈劾尹錫悅的最大反對黨──共同民主黨黨魁李在明，則成為了最大獲益者，成為下一任總統呼聲極高。

事實上，在韓國兩極分化的形勢下，2022年總統大選尹錫悅僅以不足1%的票差登上總統之位，此後便與李在明陷於激烈的政治鬥爭之中。



李在明早在競選期間，就因為涉嫌貪腐案而一度支持率大跌，最終在2023年1月，就城南足球俱樂部贊助金一案來到韓國水原地方檢察廳城南支廳接受檢方調查。曾擔任檢察總長的尹錫悅亦發表書面聲明，要求檢方儘早成立獨立檢察組，以防證據被銷毀。

同樣在2023年1月，李在明還因為慰禮新城和大莊洞地產弊案接受檢方調查。

2023年8月，日本正式啟動福島核廢水的排海工程，尹錫悅政府對此保持沉默，而李在明當時為了抗議日本的舉措以及尹錫悅政府的不作為，絕食24天，引起大量輿論關注，也給尹錫悅製造了政治難題，令人認定尹錫悅「不作為」。

絕食抗議至第10天，李在明9日因參與向朝鮮非法轉移800萬美元現金接受檢方傳訊。當日的調查持續了約8個小時。檢方於18時40分許中斷調查，並通報李在明於12日上午10時30分到案，完成接下來的調查。但李在明回覆因日程安排問題恐難出席。

李在明的支持者們普遍認為，這些針對李在明的起訴，是尹錫悅所在的政黨為掃清政治異己所進行的「政治審判」，而一旦李在明在上述案件中的任何一件被定罪，都可能令其失去下一次競選總統資格。

兩個月後，顯示第一夫人金建希收受他人贈予的名牌包包的影片曝光，又令尹錫悅夫婦陷入政治風暴。

隨着今年韓國國會選舉逐漸逼近，政治激化氣氛更是濃厚。2024年1月2日，李在明在參觀釜山加德島時遭遇一男子持刀襲擊，李在明頸部受傷，並被緊急送院治療。經調查後證實, 疑兇是因個人政治信念而行兇，目的是為了阻止李在明當選總統。

2024 年1月2日，主要反對黨共同民主黨領袖李在明在參觀韓國釜山機場建築工地時，遭到持刀襲擊，頸部受傷倒地不起。(Getty)

另一邊廂, 尹錫悅身邊的多位官員接連被爆出醜聞，從韓總統室市民社會首秘黃相武，到尹錫悅任命的韓國駐澳洲大使李鐘燮，這讓尹錫悅和國民力量黨在國會選舉前民望大跌。

今年4月，李在明的共同民主黨取得壓倒性勝利，拿下國會300個席位中的175個席位，令尹錫悅成為「跛腳鴨總統」，其減稅、養老金制度改革等政策受阻，圍繞第一夫人金建希的貪腐疑雲也持續發酵。5月，韓國檢察總長李沅䄷下令首爾中央地方檢察廳成立專案小組調查對金建希貪污的指控。不過十天後，負責案件的首爾中央地檢檢察長13日遭撤換。

11月，李在明涉嫌違反公職選舉法的罪名成立、被判一年監禁、緩刑兩年。根據韓國《公職選舉法》，如果被判處100萬韓元以上罰款的刑罰，將被剝奪今後5年的被選舉權; 若被判處有期徒刑緩期執行以上刑罰，被選舉權受限年限將上升至今後10年。李在明稱會上訴, 但如終審維持原判，李在明將隨即喪失議員資格，亦不能競選總統。

因此，如今國民力量黨既不彈劾尹錫悅, 又稱他不會繼續執行職務，極有可能是想拖延時間, 賭李在明未能從案件脫身、喪失角逐總統資格, 藉此讓這個最大政敵自動「DQ」。如今，尹錫悅既面臨反對派全力的彈劾施壓，面臨多方調查，執政黨不准他繼續履行職務，如今足不出戶，如同被軟禁一樣。