韓國戒嚴：李在明領軍「翻牆」撼動戒嚴令　白手起家成在野黨戰將

韓國總統尹錫悅12月3日晚突然頒布緊急戒嚴令後，共同民主黨魁李在明號召民眾捍衛國會，並率先翻牆進入國會，引發其他議員跟進，讓國會得以順利投票推翻戒嚴令，扮演解除戒嚴令的關鍵力量。李在明的政治生涯起伏跌宕，充滿爭議。



李在明曾是一名工廠童工，他利用自己白手興家的故事成為政治明星，2010年至2018年擔任城南市長，隨後晉升為京畿道省長，再成為國會議員，2022年成為總統候選人，以微弱差距敗給尹錫悅。儘管在總統選舉中落敗，但李在明在2024年的國會選舉中帶領民主黨取得重大勝利。

韓國最大在野黨共同民主黨黨代表李在明（路透社）

他的政治生涯並不總是平順。1月2日，李在明在釜山出席活動時遇刺，一名男子用刀刺傷他頸部。除此之外，李在明也受到法律問題的困擾。

共同民主黨是韓國最大在野黨，尹錫悅所在的政黨則叫國民力量黨，兩黨水火不容已非一朝一夕之事。共同民主黨瞄準醜聞多多的尹錫悅妻子金建希，國民力量黨則盯住李在明。

2024年12月3日，李在明直播翻牆進入國會：

李在明涉嫌接受國會國土交通委員會對京畿道政府的國政監查時，公布涉及被懷疑違規變更用途的韓國食品研究院城南市柏峴洞地皮的虛假資訊。

在2024年11月，李在明因違反選舉法被判處一年緩刑監禁，並面臨其他與賄賂和腐敗有關的指控。