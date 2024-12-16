敘利亞東北部衝突致人道需求急增　無國界醫生支援

敘利亞近日重大局勢發展，令當地衝突再次升溫。據敘利亞當局表示，該國北部的持續戰鬥，至今造成國內逾 8 萬人流離失所，他們主要流徙到北部塔布卡（Tabqa）、拉卡（Raqqa）和哈塞克（Hassakeh）地區。

然而，入冬後這些地區的氣溫降至冰點以下，流離失所者沒有足夠的保暖裝束或設備；以運動場和學校改建而成的避難場所，亦無法向數以萬計流離失所者提供足夠廁所、飲用水和食物等資源。隨著更多流離失所者湧入，當地現存的醫療服務，將面臨不勝負荷。



圖、文: 無國界醫生

無國界醫生在敘利亞東北部的項目總管墨菲（Allen Murphy）說：「流離失所者的處境極難面對。隨着氣溫大幅下降，人們急需獲得基本服務，包括醫療護理、清潔用水和棲身處。目前局勢下，還存在有更多流離失所浪潮的風險。」

組織呼籲，交戰各方需採取一切必要措施，令敘利亞平民得到保護，避免他們遭受更多痛苦和流離失所，同時允許人道組織能安全前往受影響人口的所在地，以便其有效提供救命護理。

生活必需品對於確保被迫逃離家園的人們的健康、舒適和尊嚴至關重要。 無國界醫生向有迫切需求的敘利亞平民，分發大帳篷、嬰兒配方奶粉、尿布等。(MSF)

原居地遭空襲、槍擊 流徙途中遭武裝人員威脅

一位流離失所的敘利亞婦女表示，她原本住在阿勒頗（Aleppo）附近的阿夫林（Afrin）一條村莊裏，但當地空襲和槍擊不斷，使她決定離開，而因為最新一輪戰鬥，她又踏上第二次流離失所的路途。她說：「我們目前沒有任何計畫，出於經濟原因，我不能負擔前往接壤土耳其邊境的城市，如加米什里（Qamishli）或科巴尼（Kobane/Ain Al Arab），即使我有錢，我也會回到原居地的村莊。我們每天都在等待好消息，看看能否回去。」

無國界醫生亦收到報告，指流離失所者前往敘利亞東北部途中，多次遭受武裝人員侵擾。一名流離失所者說：「在逃離的路上，我們遇到了太多武裝人員。他們威脅我們：『我們會跟着你。』又對我們說難堪入耳的話。午夜過後，途中出現了一支由至少400輛車組成的車隊，一些穿起軍裝、拿着電筒的人截停我們，人們被呵斥要交出手機。他們雖穿軍裝，但我們不知道他們是誰。」

流離失所者需求急增

無國界醫生在敘利亞的行動經理弗洛克斯特拉（Martine Flokstra）表示：「我們致力繼續應對人們新近出現的需求，然而需求之大，超出了組織和人員以現有能力和資源所能追趕的應對速度。弱勢人群，包括當中很多數度經歷流離失所的人，亟需緊急且大幅擴展的人道援助作支援。」

無國界醫生在敘利亞向當地居民提供清潔食水。(MSF)

無國界醫生支援數萬流離失所者 派發生活必需品、提供醫療護理

無國界醫生目前在敘利亞西北部和東北部等成功協商進入的地區，正在向數萬名流離失所者提供重要援助。在過去一周，組織已向塔布卡有迫切需求的人，分發超過10,000支瓶裝水、200個大帳篷，以及嬰兒配方奶粉包、尿布、毛氈和床墊。這些必需品對於確保被迫逃離家園的人們的健康、舒適和尊嚴至關重要。

此外，組織亦在開展工作，令更多平民獲得清潔食水，如向集體中心派出運水車、運作一間逆滲透淨水廠等。在敘利亞東北部，組織亦支援多間基層醫療護理診所，為身患非傳染病的人提供護理，也設有心理健康和心理支援項目，同時支援營養不良治療的住院部和門診部，以及一間急症室。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

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