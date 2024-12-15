以色列多次空襲敘利亞　HTS領袖：應以外交確保安全穩定

以色列對敘利亞領土發動60多次襲擊，但領導敘利亞反對派武裝的沙姆解放組織（HTS）領導人巴沙爾（Abu Mohammed al-Golani）稱，目前注重於重建國家，無意捲入新的衝突。



法媒報道，總部位於英國的敘利亞人權觀察組織12月14日晚間說，以色列在同日晚上不到五小時內向敘利亞軍事基地發射61枚導彈，連續一週發起襲擊行動。

根據路透社報道，朱拉尼14日說，以色列正在用虛假的藉口為襲擊敘利亞辯護，但他無意捲入新的衝突，因為敘利亞在推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad，另譯阿塞德）後專注於重建。

圖為2024年11月14日，敘利亞大馬士革郊區的邁宰（fMazzeh）地區，有建築物因以色列空襲受損冒煙。（Reuters）

朱拉尼說，經過多年的衝突和戰爭，敘利亞的戰爭狀態已經不容許發生新的對抗。現階段的首要任務是重建和穩定，而不是捲入可能導致進一步破壞的爭端。

「以色列的論據已經變得站不住腳，不再能證明他們最近的侵犯行為是正當的。以色列人顯然已經越過敘利亞的交戰線，這給該地區帶來不必要的局勢升級威脅。」

朱拉尼也說，外交解決方案是確保安全與穩定的唯一途徑，不希望出現「不計後果的軍事冒險」。

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

談到俄羅斯，朱拉尼說俄羅斯近十年前的軍事干預幫助巴沙爾佔據優勢，本周早些時候還為逃亡的巴沙爾提供庇護，而俄羅斯與敘利亞的關係應該符合共同利益。

他說：「當前階段需要謹慎管理國際關係。」

以色列在巴沙爾倒台後密集空襲敘利亞軍事目標。以色列國防軍10日說，它的戰鬥機在過去48小時內對敘利亞實施超過350次空襲，目標包括防空炮台、軍用機場、武器生產基地、戰鬥機和導彈等。

以色列在空襲敘利亞之際，也向戈蘭高地的以敘非軍事緩衝區部署軍隊，引起關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載

