中東傳媒：以色列軍進入敘利亞南部省份　破壞道路水電網絡

半島電視台（Al Jazeera）指，以色列軍隊坦克12月15日已進入敘利亞南部庫奈特拉省（Quneitra），並切斷當地的道路和水電網絡，逼迫居民撤離。



半島電視台報道，以色列空軍新一輪對敘利亞各地的軍事地點發動61次導彈襲擊，地面部隊則摧毀庫奈特拉省東南部的道路、電線和供水網路。

報道稱，以軍要求居民撤離，有目擊者稱，以色列軍隊在這些地區搜索武器。

2024年12月14日，聯合國敘利亞問題特使佩特森（Geir Pedersen）在約旦南部紅海沿岸城市喀巴（Aqaba）會見美國國務卿布林肯。 （Reuters）

在敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政府倒台後，以軍持續空襲敘利亞，攻擊當地的武器庫存、軍艦等，主張理由是「防止其落入恐怖分子手中」，備受爭議。以軍也被指派出地面部隊進入敘利亞。

報道指，自巴沙爾政權倒台後，以色列在敘利亞各地發動累計約800次空襲。

敘利亞變天後，聯合國敘利亞問題特使佩德森則在大馬士革表示，敘利亞應尋求「正義和責任」，而不是在推翻巴沙爾政權後「復仇」。他還敦促立即增加對敘利亞的援助。

佩德森說：「我們必須確保這是透過可信的司法系統進行的......我們要確保敘利亞立即獲得更多的人道主義援助。 」