中東傳媒：以色列軍進入敘利亞南部省份 破壞道路水電網絡
撰文：莊勁菲 成依華
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半島電視台（Al Jazeera）指，以色列軍隊坦克12月15日已進入敘利亞南部庫奈特拉省（Quneitra），並切斷當地的道路和水電網絡，逼迫居民撤離。
半島電視台報道，以色列空軍新一輪對敘利亞各地的軍事地點發動61次導彈襲擊，地面部隊則摧毀庫奈特拉省東南部的道路、電線和供水網路。
報道稱，以軍要求居民撤離，有目擊者稱，以色列軍隊在這些地區搜索武器。
在敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政府倒台後，以軍持續空襲敘利亞，攻擊當地的武器庫存、軍艦等，主張理由是「防止其落入恐怖分子手中」，備受爭議。以軍也被指派出地面部隊進入敘利亞。
報道指，自巴沙爾政權倒台後，以色列在敘利亞各地發動累計約800次空襲。
敘利亞變天後，聯合國敘利亞問題特使佩德森則在大馬士革表示，敘利亞應尋求「正義和責任」，而不是在推翻巴沙爾政權後「復仇」。他還敦促立即增加對敘利亞的援助。
佩德森說：「我們必須確保這是透過可信的司法系統進行的......我們要確保敘利亞立即獲得更多的人道主義援助。 」
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