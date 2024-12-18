欲與美國SpaceX拗手瓜：打造中國版「星鏈」背後仍難關重重？

中國國企垣信衛星（SpaceSail）自8月6日將首批衛星送入地球低空軌道，至今短時間內已三度發射合共50多顆衛星，被外界視為中國正式與美國就此開展競爭，與富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司Space X推出衛星互聯網業務星鏈較勁。



中國為何入局低空軌道衛星產業？在直面競爭時又面對哪些挑戰？相信這些都是外界十分關注的問題。



今年8月6日，垣信衛星就按計劃進行首批「千帆星座」第一代衛星（GEN1衛星）發射，將18顆衛星送入地球低空軌道（即距離地球表面約300公里到2000公里之間軌道），第二批衛星在10月15日升空，最近一次則在本月5日發射，目前在軌衛星數量54顆衛星。

所謂的「千帆星座」，是一個低軌衛星星座計劃。按照規劃，垣信衛星將於明年底前完成648顆GEN1衛星發射任務，實現區域網路覆蓋；在2026至2027年完成後續648顆GEN2衛星發射任務，實現全球網路覆蓋。到2030年底前透過1.5萬顆衛星向全球用戶提供網路服務。

2024年12月5日，中國山西，圖為太原衞星發射中心成功發射長征六號改運載火箭，將千帆極軌03組衛星發射升空。（新華社）

除上述計劃外，中國還有中國星網公司的「GW星座」，預計會有近1.3萬顆衛星，以及鴻擎科技計劃打造的「Honghu-3星座計劃」，預計將發射1萬顆衛星。這也代表，中國目前計劃要發射共3.8萬顆低軌衛星。

儘管中國在「十三五」期間（即2016年至2020年期間）就提出「星座計劃」，但就整體而言，衛星發射進展距離美國還有一定差距。Space X早在2014年經已推出星鏈計劃，累計發射6,700多顆星鏈衛星，其中在軌6,200多顆。目前，星鏈計劃旗下用戶超過300萬，服務覆蓋99個國家。預計到2030年，將有約6萬顆衛星在圍繞地球運行，較2022年增加了9倍。

雖然中國版「星鏈」起步晚、數量少，但它正在急起直追，未來3至5年，中國低軌衛星網路在民用方面會形成一定規模，故此還是備受外界關注。

「最多能容納10萬顆衛星」，引多國數十企爭搶？

今天，衛星運行軌道主要分三大類：GEO（地球同步軌道）、MEO（中地球軌道）、LEO（低地球軌道）。相較其他兩類，低軌衛星具有距離近、傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活等優勢，是未來「空天地海一體化」網路的重要組成部份。

近年，多國逐漸意識到，通過發射低空軌道衛星並向用戶提供服務，能帶來巨額收益。英國《衛報》披露，SpaceX的營收自2022年的14億美元（約109億港元）增至2024年的66億美元（約513億港元）。

更重要的是，若想發射衛星，首先須向國際電訊聯盟（ITU）提出申請，它將分配衛星頻率及軌道資源，按「先到先得」依申報順序安排優先使用權。根據Space X測算，保守估計地球低空軌道最多能容納10萬顆衛星，這意味着「僧多粥少」的情況。

2024年11月5日，中國上海，圖為工作人員在工廠檢測「微笑」（先導專項太陽風-磁層相互作用全景成像衞星，SMILE）衞星。（新華社）

因此，世界各國正在低軌衛星網路方面展開激烈競爭，除商業考量外，更現實的是搶佔無比寶貴的頻率軌道資源。除中美兩國外，英國從2019年2月27日發射首顆試驗星以來，目前在軌衛星數量已達600多顆，相關網絡已經接近部署完成。其他包括加拿大、俄羅斯、德國、韓國等國家近30間公司也提出了自己的互聯網星鏈計劃。

補星鏈空白外，還有……

撇除上述原因，中國致力發展低軌衛星，還因系統可以幫助內地約3億農村的人口連接到網路。而且，星鏈現時不僅在內地沒有運作許可證，在伊朗和俄羅斯同樣被禁止運作，中國的低軌衛星網絡可以爭取這些星鏈無法觸及的市場。上月，垣信衛星已率先與巴西國有通訊企業TELEBRAS正式簽署合作備忘錄，拿下首個海外訂單，將在2026年為巴西地區提供正式的商用服務。

2024年12月5日，中國山西，圖為太原衞星發射中心成功發射長征六號改運載火箭，將千帆極軌03組衛星發射升空。（新華社）

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace，CEIP）分析師Steven Feldstein 表示，即使是不完全敵視美國的國家也可能會歡迎SpaceX的競爭對手，尤其是考慮到馬斯克和美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之間的密切聯繫。 「即使是印度或土耳其等外交政策更加中立的國家，這也可能會讓他們猶豫不決，」他說。

分析還指，中國積極發展低軌衛星背後，其實存在多項戰略考量。首先，計劃是希望彌補與美國之間的技術差距，尤其是考慮到SpaceX當前的全球部署規模和先發優勢，若然中國不盡快追趕，未來可能在太空數碼基礎建設上會完全落後；其次是，低軌衛星作為現代資訊戰中不可或缺的一環，在軍事偵察、通訊保障等領域扮演關鍵角色，這當中存在國家安全考量。

最後就是，它還關乎經濟戰略佈局，中國透過「一帶一路」倡議，正積極向發展中國家輸出衛星通訊服務，冀以此作為擴大全球影響力的重要工具。

「千帆星座」預計2025年底實現648顆星的區域覆蓋。圖為「千帆星座」的平板式衛星示意圖。（網上圖片）

發射成本貴、衛星製造和網路營運經驗不足

隨着中國低軌衛星產業的發展，未來將有機會制訂行業標準，提高國際產業話語權，也意味着上游衛星、商業火箭製造以及相關設備、零部件企業真正擁有「大客戶」，商業航天產業鏈有望全程打通。

然而，中國在相關的發展也面臨多項挑戰。首先，中國目前仍然使用傳統方式發射火箭，而SpaceX通過不斷開發可回收式火箭壓低成本，這是目前中國火箭技術尚無法企及的。就長遠來看，隨發射次數的增多，其發射成本較中國低。《Inside》雜誌指，SpaceX的火箭發射成本已降至每公斤約1,500美元，低於傳統發射方式的每公斤2,700美元。此外，大量發射衛星必然增加太空碎片，這需要更完善的太空交通管理機制。

在衛星製造和網路營運經驗方面，同樣也是中國短板。不論是從衛星量產以至網路管理，都需要長期積累的經驗，這並非短期可以追趕的領域。相較之下，星鏈現時已在全球擁有超過400萬用戶，營運經驗相對豐富。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看SpaceX第六次試射火箭。（Reuters）

另外，由於美國的制裁，中國很難出口自家衛星技術，面對先天的阻礙；相反，星鏈技術已經被企業、政府機構和家中沒有光纖連接的用戶所使用。

無論如何，隨着中國加速布局，全球低軌衛星市場競爭更趨白熱化。產業研究機構預測，到2030年，全球低軌衛星市場規模將突破5,000億美元（約3.89萬億港元），未來很大機會形成美中兩大陣營競爭的局面。這場太空新競賽，關鍵在於誰能在技術創新、成本控制和服務品質上取得持續突破，其後續的發展值得外界持續關注。