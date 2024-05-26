台海局勢｜日媒：中國對SpaceX星鏈網絡情報收集能力表示憂慮

據中國一份軍事研究報告指，中國對馬斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 營運的星鏈（Starlink）衛星網路服務在台灣的運作方式進行分析，並對其情報收集和偵察能力表示憂慮。



日本共同網5月25日的報道，北京在為台灣發生突發事件設計預案時對星鏈服務進行分析，該系統將低軌道衛星與一般用戶終端連接起來，提供比其他衛星服務更高速的互聯網服務，星鏈已被烏克蘭用於對抗俄羅斯的入侵。

這份去年發表的報告指出，中國在應對星鏈服務方面將「面臨嚴峻考驗」，該服務可用於支援美國的軍事行動。 報告表示，該系統的作戰能力已在烏克蘭戰場上得到「充分展示」。

報告強調，那些針對熱點地區開展軍事行動的人「必須關注」星鏈服務的「空間區域影響」。報告同時表示，星鏈服務覆蓋中國大陸、台灣及週邊海域90%以上，無衛星通訊的最長無覆蓋時間已縮短至40秒。

然而，報告稱，由於台灣主要城市台北和台南上空的衛星數量相對較少，對那裡的星鏈服務能力實施限制並不困難。

在烏克蘭戰場上的星鏈接收器。（Reuters）

今年4月，中國國防部宣布成立解放軍信息支援部隊，負責協調軍隊網絡資訊系統的開發與應用。該部隊將在現代戰爭中發揮關鍵作用。中國軍方同時亦成立另一個研究小組，模擬如何干擾星鏈衛星通訊。

熟悉中國軍事事務的京都先端科學大學副教授土屋貴裕（Takahiro Tsuchiya）表示，北京擔心星鏈能夠探測到前線部隊的動向，並在台灣遭到入侵時將其公之於眾。