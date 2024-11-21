「中國版星鏈」拿下海外首單　低軌衛星寬頻服務打入巴西巿場

美國富豪馬斯克旗下太空探索科技公司Space X推出的衛星互聯網業務星鏈（Starlink）的中國競爭對手垣信衛星（SpaceSail），已與巴西簽定協議，2026年在當地展開業務。

垣信衛星周三（20日）與巴西國有通訊企業TELEBRAS正式簽署合作備忘錄，垣信衛星的衛星互聯網服務「千帆星座」將協助巴西偏遠和網路不發達地區的寬頻網路接入。

這份諒解備忘錄的簽署正值中國領導人到訪巴西出席G20峰會及進行國事訪問之際，也是國家主席習近平與巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）簽訂的多份協議之一。彭博社評論稱，「中國在巴西的一系列投資正在從『宣布』走向『落地』。」

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，出席巴西總統盧拉（Lula da Silva）的歡迎儀式。（Reuters）

「千帆星座」今年8月正式啟動商業組網建設，目前擁有36顆在軌運營衛星，均為平板式高通量寬頻通訊衛星，在低軌道運行具有成本低、功耗低、覆蓋廣等優勢，目前在軌衛星已經完成相關業務測試，並能夠實現寬頻通訊功能。按照計劃，「千帆星座」將於2025年開始在全球提供網路服務，在交通運輸、新能源、智慧城市、智慧農業、應急救災、低空經濟等領域發揮重要作用。

馬斯克Space X旗下的「星鏈」作為商業寬頻衛星，如今在太空中已有超過6000顆衛星。

該協議標誌著垣信衛星海外業務的開始。此前，馬斯克與巴西最高法院之間發生了長達數月的衝突，馬斯克被處以數百萬美元的罰款，社媒平台X也被禁止在巴西使用。巴西最高法院暫時凍結了Starlink在該國的銀行帳戶，以迫使馬斯克支付罰款。