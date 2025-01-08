杜魯多辭職｜加拿大社會千瘡百孔　「進步派」離地如何激起民怨？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月6日宣布，辭任執政自由黨（Liberal Party）黨魁，但會留任至選出新領袖，並在黨選出新領導人後，辭去總理職務。他2015年以43歲超年輕之姿當上總理，將左翼、自由派思潮重新帶回政壇主流，大受年輕人歡迎。然而他執政9年多後，人們對他只剩下滿肚怨言，到底他這些年來如何將「進步政府」與「離地」畫上等號？



「加拿大夢」曾經耀眼全球，杜魯多上台後高喊多元文化，以開放包容的態度對外展現出色的競爭力。然而加拿大社會如今千瘡百孔，當地民眾連基本的需要都未得到滿足，連中產人士都要掙扎求存。

2024年12月18日，加拿大安大略省渥太華市，加拿大國會大樓中心區前的總理辦公室大樓上懸掛着國旗。（Reuters）

住屋危機惡化 露宿者滿布各大城市

加拿大的房屋市場是全球最難負擔的市場之一，也是經合組織（OECD）成員國中房價與收入比最高的國家之一。 在這種情形下，租屋者難以負擔連年上漲的租金，最終面臨流離失所的結局。

2024年3月29日，加拿大阿爾伯塔省埃德蒙頓市（Edmonton），數名露宿者在市中心的行人道上搭建的小型臨時帳篷。（Getty）

加拿大廣播公司（CBC）引述報告指出，自新冠疫情爆發以來，各地露宿者明顯增加，其中全國人口最多的安大略省，每晚有多達1.6萬人無家可歸。

隨着樓價、房租變得難以負擔，露宿者的帳篷在全國各大城市變得逾來逾普遍。英國廣播公司（BBC）報道，由於住屋問題難以解決，部份城市開始公開允許帳篷的存在。在大西洋省哈利法克斯市（Halifax）「居住」、已露宿十年多的古德塞爾（Andrew Goodsell）受訪時把他在帳篷的生活形客為「令人沮喪」。

我每天早上都在一個我不想逗留的地方醒來。 加拿大市民古德塞爾

更甚的是，露宿帳篷並不只限於低收入、無業人士，加拿大房租、樓價已暴升至中產人士都無法負擔。關注加拿大露宿者狀況的危機輔導員Diana McNally提到，她曾看到當地一名手戴勞力士的地產經紀人，都無法負擔高昂的租金，而需屈居於一個露宿棚屋。

溫哥華巿中心地區癮君子聚集：

經濟停滯 失業率居高不下

住屋危機在已發展國家雖並非罕見之事，即政府願意的話，透過將經濟成果作出適當的分配，仍有望解決難題。然而禍不單行的是 ，加拿大自疫情爆發後，經濟持續處於停滯，其人均國內生產總值已連續六季萎縮，自2022年以來下降3.5%，人口增長亦在同年超過職位增幅。

在經濟停滯的背景下，失業情況充斥各大城市，加拿大統計局數據顯示，當地去年11月的失業率上升至6.8%，新移民失業率則上升至9.2%。

就業人士的境況亦不比失業者好，由於職位增幅不足，有工作的人則面臨工資低下的困境，連基本生活也難以維持，甚至不少移民到步後，只能從事低收入工作。

合法化推之過急？ 餐廳紛紛結業卻滿街大麻店

在杜魯多「進步」管治下，加拿大的路邊除了新增不少露宿帳篷、從事低收入工作的移民外，連娛樂性用大麻商店的數量也在過去幾年間暴增。

加拿大2018年將大麻合法化，大麻店在其後數年於雨後春筍般出現。截至2024年1月，全國已有逾3600間大麻店，相比之下加拿大最大的連鎖餐廳Tim Hortons在全國亦只有約3500間分店。尤其在新冠疫情過後，渥太華巿中心一些街區十室九空，不少餐廳、商店都結業，卻放眼都是大麻店。

當地媒體Ottawa Citizen一篇評論文章的作者Mark Johnson甚至戲稱：

如果Tim Hortons曾是加拿大最有代表的連鎖店，那它如今也要讓位於大麻店。

反對者認為，大麻產業發展過急，在大麻店持續急升的情況下，街道和公園散長期散發着大麻味，迫使人們吸入難聞的二手大麻煙。

在加拿大這個自由主義當道的國家，大麻合法化普遍受歡迎，截至2023年，64%的加拿大人仍支持該政策，但有趣的是，18歲至34歲的受訪者中，這種支持率下降到不到一半，這恐怕與杜魯多的大麻政策脫不了關係。

這張攝於2021年10月2日的照片中，可以看到位於加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）的大麻店廣告牌。（Getty）

加拿大的大麻市場由私人主導，政府則擔當規管角色，導致大麻產業的發展並非根據民眾的需要。

有大量華人聚集且偏向保守的英屬哥倫比亞（British Columbia）比起其他省份，對大麻持有保留或反對的態度，吸食大麻的人數也較少，然而當地大麻店在2021至2023升由超過26%。

杜魯多一意孤行 無視現實情況

這些社會問題已非一朝一夕之事，然而杜魯多政府卻非但沒有祭應對措施，反而是以自由進步之名無視、甚至出台使問題惡化的政策。

在杜魯多的領導下，加拿大採取寬鬆的移民方針，一方面滿足該國的經濟需求，同時保持其左翼人道主義價值。他上後即出台對移民和難民友好的政策，從2017-2019年起每年接納30萬移民，其後於2021年到2023年，增加至每年約43萬移民的歷史新高。

在面對疫情期間，加拿大各行業面臨嚴重的勞動力短缺，政府進一步放寬移民政策，將新增永久居民的目標提高到每年45萬至50萬人；擴大臨時工計劃，允許遊客在抵達該國後申請工作許可證，並允許國際學生每週工作超過20小時。

2025年1月6日， 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布辭去自由黨黨魁（Reuters）

採取寬鬆的移民政策在部份情況下對經濟有利，歡迎難民更是道德高尚的政策。可是在移民一批批進入加拿大之際，房屋、職位卻未有隨之增加，使上述危機進一步惡化。政府雖有嘗試增加房屋供應，但遠水不能救近火，杜魯多卻直到去年才考慮逐步收緊移民措施。

地産代理Anya Ettinger接受《衛報》採訪時就提出一個加拿大民眾的心聲：「當我們知道沒有足夠的房屋供他們（移民）居住時，為什麼我們還要引入這麼多人呢？」

最新的民調顯示，杜魯多的自由黨落後保守黨25個百分點。當初他以高舉進步主義聞名，一度為民眾帶來希望。但經過這9年多後，加拿大民眾終發現，一個高舉左翼理念、但無視人民生活的自由派政府，既不進步也不能帶來改革，最終只被冠以「離地」之名黯然下台。