杜魯多下台政府處無人看守狀態　特朗普挑釁：加拿大可成為第51州

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）於1月6日宣布辭任執政自由黨（Liberal Party of Canada）黨魁，但表示自己會留任至黨內選出新領袖後再辭去總理職務。這使得加拿大在美國將對其出口徵收高額關稅之際，出現一位「跛腳鴨」政府首腦，使加拿大處於不確定性中。



距離特朗普（Donald Trump，又譯川普）就任美國總統僅剩兩週，他曾威脅要在自己上任第一天就對所有加拿大進口商品徵收25%的關稅。

曾在2016年擔任加拿大駐美大使的麥克諾頓（David MacNaughton）表示，杜魯多的辭職意味著他現在無法想到辦法來規避特朗普的關稅威脅。麥克諾頓告訴加拿大廣播公司（CBC）說：「我們現在將面臨幾個月的不確定性。而與此同時，感覺特朗普這些天變得相當自大」，暗示杜魯多的辭職或使加拿大的經濟容易受到特朗普計畫實施措施的影響。

2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在安大略省渥太華（Ottawa）的麗都小屋（Rideau Cottage）向記者發表講話，宣布他打算辭去自由黨領袖職務，但他將繼續留任，直到選出替代者。（Reuters）

「加拿大人民喜歡成為第 51 個州」

特朗普週二（1月7日）在社交平台TRUTH Social發文回應杜魯多辭職一事，稱「許多加拿大人喜歡成為第51個州。美國不能再承受加拿大為了維持生存所需給美國帶來的巨額貿易赤字和補貼。杜魯多知道這一點，並辭職了」。

特朗普繼續說：「如果加拿大與美國合併，那就不會有關稅，稅收也會大幅下降，而且他們將完全安全，免受不斷包圍他們的俄羅斯與中國船隻的威脅。合併一起，這將會是個多麼偉大的國家！」

特朗普1月7日在社交平台TRUTH Social 發文回應杜魯多辭職一事。（TRUTH Social 截圖）

杜魯多的下台決定引發了人們對加拿大政府將會如何處理與特朗普政府談判的疑問。

加拿大政府現處於無人看守模式

在麗都小屋（Rideau Cottage）外舉行的記者會上，杜魯多被問到，如果內閣主要的部長都忙於領導權的競選，那政府該如何保護加拿大免受美國的關稅威脅。

杜魯多則籠統地回應說：「政府和內閣仍將非常專注地為加拿大人的福祉而奮鬥。我可以向你們保證，為加拿大人挺身而出、保護加拿大人的利益並繼續為經濟而戰，是本屆政府中每個人都將特別關注的事情」。

2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在安大略省渥太華（Ottawa）的麗都小屋（Rideau Cottage）向記者發表講話。（Reuters）

由加美兩國商界領袖組成的未來邊界聯盟（Future Borders Coalition）的執行董事勞拉（Laura Dawson）則表示，杜魯多的辭職「對加美關係來說實在是太糟糕了」。

勞拉在接受CBC新聞採訪時表示：加拿大「政府現在處於看守模式，沒有領導人，」「（與美國）的關係不能就這樣被擱置」。勞拉表示，她不確定杜魯多的辭職是否會讓特朗普在關稅談判中處於更有利的地位，但這確實意味著加拿大現在缺乏對特朗普提出的任何新問題做出快速靈活反應的能力。