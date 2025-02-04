日本新幹線進化史：「光」速改變世界　突破極限之「希望」

1964年，東海道新幹線作為「夢幻超級特快列車」面世，在東京至新大阪區間運行單程用時4小時。站在現代的角度來看，當時的速度根本稱不上「超級特快」，但新幹線面世之前，東京到大阪的車程需要6個半小時，因而縮短時間的進步具有劃時代的意義。



投入運營次年的1965年，按最初計畫將時間縮短至3小時10分鐘，東京和大阪之間的距離就變成了只要安排緊湊一些就能做到當日往返的程度。

1992年3月，「希望號」列車開始運行，實現了一次重大飛躍。用時縮短至2小時30分鐘，比「光號」縮短了大約20分鐘。上車後吃個便當，再隨著柔和的行車振動小睡片刻，醒來就已經抵達大阪了。

東海道新幹線N700系「希望號」列車（網上圖片）

東海道新幹線300系，2012年退役。（網上圖片）

《變形火車俠2》也有出現前作主角「希望號」和哲雪（網上圖片）

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起初，「希望號」一天只有兩個往返班次，自品川站投入運營的2003年起，運行班次快速增加，逐漸超過了「光號」的班次數。目前「希望號」的最高時速為285公里，東京至新大阪之間僅需2小時21分鐘。1小時最多可以運行12班（大約5分鐘1班），運行頻率和普通鐵路列車不相上下。

最快列車所需時間的變遷（nippon.com授權使用）

東海道新幹線列車行班次（nippon.com授權使用）

回聲號、光號和希望號3種列車的單日合計運行班次為372班。單日運送43萬2000名乘客。算上自然災害等造成的延誤在內，每個運行班次的平均延誤時間為1.6分鐘。夢幻超級特快列車已經作為我們生活中不可或缺的基礎交通工具落地生根。

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