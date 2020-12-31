【新冠肺炎】疫情或持續至2021年尾　明年飲食業將發生什麼變化？

2020年由於疫情導致許多產業受到衝擊，原有的產業模式已逐漸不適用未來的局勢，2021年除了消費者飲食趨勢的改變，根據美國食品產業媒體Food Manufacturing的報導，美國更有70%的食品業內專家認為，供應鏈的趨勢也有着重大７大新興趨勢，食品產業又該如何跟上這股產業革命風潮？

更靈活彈性才能生存

首先，由於疫情的緣故，食品業的供應鏈受到諸多限制，為了使供應鏈發揮最佳的作用，需要具備更良好的靈活性及彈性。因此食品業應該跨出傳統的框架，在碰到不可預測的事件發生時，才能即時在供應鏈上做應變，加以防範因特殊單一事件發生進而影響全供應鏈。

千禧世代環保意識，與企業永續經營畫上等號

隨着環保意識提高，綠能環保也將是下一個食品產業需要順應的趨勢。除了對地球能夠有更好的照顧之外，環保形象與品牌相連結時，能得到消費者更好的信賴，進而使顧客忠誠度提升。

66％的千禧世代傾向於支持關注永續及綠能議題的品牌。此外，在產業趨勢方面反應，提倡永續發展相較於不提倡的品牌增加5.6倍。以實際層面上來說，有許多物流端正在縮減運送箱的大小，其收益不僅可以反映在包材減量上，在搬運上也同樣可以節省人力進而降低成本。

2021年食品供應鏈的其他趨勢：

+ 25 + 25 + 25

以消費者為中心，推展供應鏈效率

從2021年的7大趨勢來看，所有的變化都是為了將供應鏈的速度提升得更快，並以消費者為中心。除了可以提升效益之外，最重要的是在疫情時代之下，還需要更彈性地避免突發事件發生後供應鏈無法招架、甚至讓整個供應鏈斷鏈的重大影響。

【延伸閱讀】無懼去年倒閉潮 美團開Amazon Go式全AI無人店 還用機械人送貨（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

【延伸閱讀】人工智能送貨機械人｜阿里巴巴小蠻驢有多強？懂深度學習、厘米級定位、預估風險一秒停步……點圖看看小蠻驢送貨過程及其超強性能▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

延伸閱讀：

疫情後的未來10年要怎麼更安心？政府、業者、消費者都要讓食安更透明！

很難追溯源頭的農業痛點怎麼解決？新科技讓生產流程更透明！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：疫情催化產業加速，2021年食品供應鏈將有哪7大趨勢發生？】