太空站種生菜味道如何？NASA最新研究指安全和營養與地球無異

早在2014年，美國太空總署（NASA）就已經展開了在國際太空站種植生菜的計畫，而在2020年3月，NASA科學家發表了最新研究，在太空站種植出來的生菜的安全性以及營養性與地球上種植的無顯著差異。

美國太空總署（NASA）的國際太空站種植生菜的計畫（點圖瀏覽↓↓↓）

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「種菜」或許不難，我們平時在住家後院或是陽台，輕鬆就能夠享受到「開心農場」的樂趣，不過若是移到外太空呢？

一般來說，太空人要能夠吃到生鮮蔬果是一件很困難的事，大多的太空食物都是經過冷凍乾燥或罐裝的食物。不過早在2014年，美國太空總署（NASA）就已經展開了在國際太空站種植生菜的計畫，讓原本充滿冷冰冰機器的太空站裡頭多了一點綠意點綴，目的是為了幫助NASA研究植物在微重力環境下的生長情況，同時為太空人提供新鮮食物。

想要在太空中種菜可得花上一番功夫！

按照常理來看，在太空中種植蔬菜理當應該會有問題，沒有陽光、又缺乏重力，要怎麼種菜？

為了克服難題，NASA在太空站上打造了一個蔬菜生產系統（Vegetable Production System），可以說是太空中的小菜園，系統會模擬地球種植環境的溫濕度、二氧化碳濃度，每棵植物被種在帶有灌溉系統的特殊「植物枕」中，其中帶有肥料以及黏土基質的土壤，另外上方裝有適合植物生長光譜的LED燈，除了提供植物光合作用所需要的光線，也能控制植物在「微重力」的環境下往正確的方向向上生長，經過約33～56天即可收成。

那成功種出來的菜好吃嗎？2015年，3名太空人首次品嚐在太空站中種植出來的萵苣，他們都認為，「味道好極了！」甚至其中有人還認為味道類似「芝麻葉」一樣。

在太空站中種植出來的蔬菜（NASA）

好消息！種出來的菜跟地球的一樣營養

生產安全、新鮮的食物給予太空人一直是NASA的重要目標，而在太空中生產的糧食因為無法與地球上生長的植物具有一樣的環境條件，例如：重力低、太空輻射高。因此為了確保太空中種植出來的蔬菜是否一樣營養，NASA科學家分析了2014～2016年在太空站上種植的三批「紅葉萵苣」，將它們與地球上種植的來做比較，實驗結果於2019年3月公佈。

研究人員發現，太空種植的生菜在元素組成變化（鈣、鐵、鉀、錳等等）以及抗氧化能力的分析上，均與地球種植的樣品其實沒有顯著差異。另外，雖然太空站上的生菜所測得的微生物數量較高，但沒有發現潛在的人類病原菌。綜合以上結果顯示，在太空站種植的生菜可以為太空人的飲食提供安全的補充。

太空人將收成後的生菜包裹在鋁箔中，然後放入-80°C的冰箱中以供回地球後讓研究人員進行分析。（NASA）

種出安全、新鮮的蔬菜，對於未來別具重要意義！

在太空站上種植蔬菜，對於長時間侷限在狹小空間的太空人來說，新鮮的蔬菜能夠補充額外的維生素以及營養素，除了增加飲食的多樣性，也能夠增加心理健康、緩解對於一般太空食物的厭倦感。而科學家的發現也別具重要意義，隨著NASA持續向更長遠的太空任務邁進，在可持續的系統中生產安全糧食的能力將變得至關重要！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：太空傳來的好消息！NASA太空站上也能種出安全且營養的生菜】