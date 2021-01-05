新冠肺炎｜是產能不足還是政策失誤　為何疫苗接種速度不似如期？

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗正式面世，各國相繼開展接種計劃。但在推出近兩周後，多國發現接種行動太慢，遠遠未及原先預計接種人數。這除了是因為存貨、物流等各種問題外，政策配合和人民意願亦是原因之一。

圖為1月4日，美國紐約市一間醫院，醫護人員正接受新冠疫苗接種。（Reuters）

截至元旦1月1日，美國已為300萬人接種新冠疫苗。數字看起來還算不錯，但政府原預計可在12月底前為2,000萬人接種，只有300萬人明顯太少。

至於其他國家，英國目前約有100萬人接種、德國約有25萬人、法國在展開接種計劃後，首個周未只有約500人接種。法國的緩慢進度引來國內批評，政府在4日宣布擴大接種行動，務求讓更多人獲得疫苗。

產能不足與行政問題

疫苗接種之所以不似預期，有多個原因，其中之一是生產與物流問題。特別是接近年底聖誕與元旦假日，生產數量有限。同時醫護人員長期與疫情搏鬥，很多人選擇在假日期間休息，導致一定程度的人手不足，不少診所都在假日關閉或縮短營業時間，成為拖慢接種的原因。

第二是行政問題，以美國為例，聯邦政府雖然訂購了大量疫苗，但疫苗的接種安排大都留給各州政府，以至地區醫療機關負責。如上述很多醫院已擠滿了大量病人，便難以騰出資源人手安排接種。

圖為1月4日，法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）在巴黎表示會擴大接種計劃，加快接種速度。（Reuters）

歐盟購買太少疫苗

還有政策問題，輝瑞疫苗的共同研發公司，德國生物新技術公司（BioNTech）投訴指歐盟對疫苗的研發過分「樂觀」，認為同時會有多支不同疫苗推出市面，因此只訂購了少量輝瑞疫苗，導致供藥不足，各國能分配的疫苗有限。

美國7月時向BioNtech訂購了6,000萬劑的輝瑞疫苗，歐盟卻在11月時只訂了3,000萬劑。BioNtech創立人沙欣（Ugur Sahin）在接受一次訪問時說道，不把雞蛋放在同一籃子中的想法沒有錯：「但當某些時候很明顯其他公司無法提供疫苗時，才追加訂單製作速度會追不上。」

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對疫苗抱懷疑態度及過分謹慎

人民的接種意願亦成為原因之一，法國在12月27日開始接種計劃，並優先讓長者接種，但一周以來只有約500人注射疫苗。政府的過分謹慎固然是問題，但國內本來就有相當數量的人對疫苗抱懷疑態度，影響了接種速度，亦影響了政府政策。

據法蘭西24（France 24）報道，國內只有約40%的受訪者表示願意接種疫苗，相比美國的69%低得多。法國政府亦因此變得過分謹慎，既不強迫人民接種，亦未有積極宣傳，政府態度模稜兩可：一邊告訴大眾應該接受接種，一邊因疫苗可能有未知副作用所以要謹慎小心。

法國因有更多的醫護人員等待接種關係，在政府公布首個星期進度後備受批評。衛生部長韋朗（Olivier Veran）1月4日表示會加速接種計劃，決定不等護老院院友完成接種，先讓前線醫護人員接種，務求在3月前達成接種500至1,000萬人完成接種的目標。