美國佐治亞州開始投票　決定參議院控制權

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美國佐治亞州（Georgia）1月5日舉行投票，選出兩名參議員席位，其結果將直接影響總統當選人拜登（Joe Biden）所屬的民主黨能否同時控制參眾兩院。

投票在當地時間5日早上7時舉行，預計在晚上7時結束。目前該兩個席位由共和黨的萊夫勒（Kelly Loeffler）和珀杜（David Perdue）擁有，但由於在去年11月的大選中未能取得過半票數，因此需要在5日再次與民主黨的對手沃諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）分出勝負。

民主黨佐治亞州參議員候選人沃諾克（Raphael Warnock）1月5日與支持者會面，希望成功在共和黨手上奪走議席，從而取得參議院控制權。（Reuters）

參議院的一百個議席中，目前共和黨佔52席，一旦民主黨奪得佐治亞州的兩席，再加上候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）以參議院議長的身份於平手的關鍵時刻投票，就能夠掌握參議院的控制權。

而在投票前夕，共和及民主兩黨重量級人士分別到佐治亞州造勢，總統特朗普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）呼籲支持者踴躍投票。拜登則於亞特蘭大（Atlanta）出席集會，形容「明天可以是亞特蘭大、佐治亞州和美國的新一天」，並指單是佐治亞州一個州就能夠制定未來一代的進程。

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