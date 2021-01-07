美國歷史中國會被攻入非首次　1814年曾與白宮一同被燒毀

美國現任總統特朗普的大批支持者於當地時間6日下午闖進國會大廈，還和警方與維安人員對峙，引發國會現場暴動，經過數小時後，華府國民兵證實將於晚間部署兵力，聯邦調查局也動員人力支援現場警方維持秩序。不過回過頭觀察美國歷史，國會大廈首度遭闖入破壞，要回溯至19世紀初。

【相關圖輯】特朗普支持者衝擊華盛頓國會 最終演變成暴動與警員對峙（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

綜合外媒報道，其實美國國會大廈首度遭外力闖入破壞，要從1814年說起，當時甫從英國獨立出來不久的美國，仍舊與英國有主權爭議問題，雙方在1812年時爆發被稱為「第二次獨立戰爭」的美英戰爭，名義上美國正式向英國宣戰，戰爭持續到1815年2月才結束。

雙方開戰2年後，英國軍隊於1814年8月24日在馬里蘭州擊敗美國軍隊，史稱「布萊登斯堡之戰」（Battle of Bladensburg），之後便直搗黃龍，趁機燒毀包括美國國會大廈與被稱為「總統官邸」的白宮等大批華府建築物。

另外在20世紀中，有4名抱有波多黎各主義思想的人士持槍潛進國會大廈，當走到眾議院議場上方的訪客通道時，突然朝樓下開槍，造成5名眾議員當場中彈受傷，事後因此事被逮捕入獄服刑多年，一直到1979年才被時任總統卡特宣布特赦。

據悉，美國媒體CBS率先在報道中指出，經歷國會大廈暴動，特朗普政府的內閣官員已經閉門討論，是否該援引美國憲法第25修正案條文，直接罷免現任總統特朗普。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】