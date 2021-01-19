拜登就任｜荷里活明星回歸就職典禮　領禱神父牧師大有來頭？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-19 12:35

總統就職典禮的主角自然是候任總統和副總統，不過身邊「配角」的選角或許也透露了一些對白以外的「情節」。美國候任總統拜登（Joe Biden）1月20日的就職典禮除了有最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）監誓，還有神父和牧師領禱以及明星表演。他們的身份可說是大有來頭。

圖為2021年1月16日，美國候任總統拜登於特拉華州威爾明頓一間教堂出席彌撒後離開。（Getty Images）

拜登是繼前總統甘迺迪（John F. Kennedy）後歷來第二位出任美國總統天主教信徒。對他而言，兩位負責於就職典禮領禱的人背後有特別意義。耶穌會神父奧多諾萬（Leo J. O'Donovan）是拜登的屬靈老師，將負責於宣召的部份；牧師比曼（Silvester Beaman）是拜登的密友，將負責最後祝福禱告的部份。

奧多諾萬和拜登相識多年。他出任喬治敦大學（Georgetown University）校長期間，曾邀請當時是參議員的拜登到學校分享他的信仰。拜登長子博（Beau Biden）的葬禮也是由奧多諾萬負責講道。揀選奧多諾萬於就職典禮領禱不但代表一段長久的友誼，更加是象徵新總統的天主教根源。他過往提到失去家人時，不時形容信仰是一種「安慰」。這種安慰於美國經歷新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間顯得尤其重要。

宣召通常是向上主祈求對典禮施恩祝福，至於最後祝福禱告的對象則是會眾。負責這個部份的比曼是特拉華州威爾明頓一間黑人教會的牧師，同樣和拜登相識多年，與博份外友好。去年爆發反種族歧視示威時，拜登正正是於比曼的教會會晤黑人社區領袖。比曼的祝福禱告被解讀成為一種承諾，回應黑人社區的關注。他本人也深感意義重大，「我將會站於奴隸所建的建築物面前，並站於暴徒所玷污的講台。」

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就職典禮還有多位著名歌手傾力演出。Lady Gaga將負責於典禮期間獻唱國歌，至於Jennifer Lopez則會參與音樂表演。當日稍後舉行的慶祝節目由金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主持，John Legend、Justin Timberlake和Demi Lovato等歌手將參與演出，演員Eva Longoria和Kerry Washington也會負責介紹節目部份內容。

這些歌影視明星全部都「熟口熟面」，除了因為他們知名度高，還因為他們都是民主黨的捧場客，部份人曾出現於民主黨的全國代表大會，也例如Lady Gaga曾於選前一日為拜登站台作最後衝刺。想當年總統特朗普（Donald Trump）就職，不少頂級明星拒絕演出。隨跟荷里活不咬弦的特朗普卸任，或預示這班「國寶級」明星即將回歸。

只是這張表演名單或許多少也反映了美國的現況。總統歷史學家特洛伊（Tevi Troy）形容他們不是「A級明星」而是「D級明星」，而「D」是代表民主黨「Democratic」。他指出，如果是民主黨當政，就職典禮就會看到較多常規明星，相反如果是共和黨就會有鄉村音樂歌星和賽車選手。前列根政府官員Eric Dezenhall預期，外界的反應將壁壘分明，拜登的支持者會樂見Lady Gaga表演，但特朗普支持者看到的是一班跟他們沒有關係的精英。