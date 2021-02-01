Tesla特斯拉賺錢的秘密：賣車仍蝕錢　2020首次全年盈利另有原因

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-01 19:17

Tesla（特斯拉）日前公布2020年首度實現全年盈利——但並非因為賣車給顧客。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國有11個州要求車廠於2025年前銷售一定比率的零碳排車輛。做不到的車廠必須從其他符合這項要求的車廠，例如專賣電動車的Tesla，買進監管信用（regulatory credit）。

這對Tesla來說是一門利潤豐厚的生意——過去5年賺進33億美元，近半發生在2020年。去年出售監管信用的收入高達16億美元，遠超過淨利7.21億美元，意味要不是這筆錢，Tesla 2020年本該處於虧損。Tesla最大空頭之一、GLJ Research創辦人兼行政總裁Gordon Johnson說：「這些人賣車虧錢。他們靠賣監管信用賺錢。」

【相關圖輯】Tesla電池日｜Model 3三年保值率高達90.2% 遠超過傳統燃油車（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

Tesla高層主管承認，不能期待這筆現金收入會源源不斷。該公司財務總監Zachary Kirkhorn表示：「這一塊收入一直難以預估。長期而言，監管信用的營收不會是業務的重要部分，我們的業務計畫不以此為重心。有可能在接下來的幾季維持強勁，也可能不。」

該公司財報有其他衡量獲利能力的方法，強調獲利夠大，不仰賴銷售監管信用：其汽車業務毛利為54億美元，其中不包括監管信用的銷售收入；自由現金流量為28億美元，比去年同期增長158%，迥異於2018年時幾乎燒光現金、有資金短絀的危機。

根據創投公司Loup Ventures的合夥人Gene Munster，對Tesla是否真的賺錢，質疑和捍衛的兩派人馬幾乎已經陷入一種「聖戰」。他指出：「他們辯論兩個不同的問題，不會有結論。」Munster認為，批評者過分關注監管信用高於淨利，但不含監管信用收入的汽車業務毛利，才是衡量財務成績的最佳晴雨表，通用汽車和福斯汽車的電動車就不可能這麼賺。

其他分析師認為，汽車產業正走向全電動車的未來，Tesla受惠於此一轉型，股價合理。證券公司Wedbush Serurities科技類股分析師Daniel Ives說：「他們在電動車市場的佔有率不會一直維持在80-90%。到2025-2026年，料可年產300萬到400萬輛以上，40%的成長來自中國。我們相信，即使沒有監管信用，他們也還能賺錢。」

【延伸閱讀】GameStop風暴｜全球首富Elon Musk為何支持Reddit散戶 並獲他們愛戴？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

【延伸閱讀】Tesla電動車銷量領先市場 但這款車成大黑馬（點圖預覽內容）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消褪

葉倫新官上任三把火 美元短多 資金回美機率低

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】