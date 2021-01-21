Tesla賣電動車之外也賣酒？靈感竟是紀念Elon Musk曾「差點破產」

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-21 19:00

近期電動車公司特斯拉（TESLA）股價飆漲，7日創辦人馬斯克（Elon Musk）更以1,948億美元身價，幹掉創辦亞馬遜（Amazon）的貝佐斯（Jeff Bezos）首富寶座，成為全世界最有錢的人，但你知道專注於電動車與太陽能板的特斯拉，其實也出過龍舌蘭酒嗎？背後故事竟與馬斯克瀕臨「破產」有關！

事業成功的馬斯克，被媒體封為「現實版Iron Man」，如今成為新首富的他，其實3年前因為量產Model 3成績不如預期，又遇上Model X休旅車發生死亡車禍事件，面臨巨大產銷壓力的他稱自己「經歷生產和物流地獄」，當時特斯拉股價1個月內就蒸發將100美元，使當時的馬斯克負面與破產傳聞不斷。

不怕觸霉頭的他在2018年愚人節當天發Twitter自嘲，圖中他躺在Model 3拿着紙板「Bankwupt（Bankrupt）！」大開自己破產玩笑，還模仿起新聞媒體口吻寫下「Elon被發現倒臥在Model 3旁，被數個Teslaquilla酒瓶環繞，臉上還有淚痕」。

當時馬斯克將特斯拉跟龍舌蘭的英文結合成Teslaquilla，雖然只是一個玩笑，但引起眾多粉絲敲碗求量產，說到做到的馬斯克，後續也委託酒廠製造超炫「閃電瓶身」。不過礙於原本的惡搞名Teslaquilla與Tequila太像，未被墨西哥工業產權局通過。

最終以「Tesla Tequila」為名在2020年11月以每瓶250美金限量販售，一上線就被秒殺，目前網站顯示完售。

誰也沒想到當年自嘲破產的馬斯克，神翻轉成為世界第一首富，這瓶「紀念破產」的酒在未來也可能成為無價之寶。

延伸閱讀：Elon Musk推2021年4大預測 衛星網絡將問世 人類更會重返月球▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

馬斯克一推文這公司股價漲64倍 事後發現「投資人搞錯公司」！

嗨呀！又辱華了嗎？來賓稱中共是恐怖組織 Uncle Roger道歉：熱愛中國文化

情侶吵架提「暫時分開」到底什麼意思？3大背後意義網熱議：只是不敢面對

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】