電動車市場2020年逆市增長43%　Tesla續領導市場表現超華爾街預期

撰文： 文耀倫 最後更新日期： 2021-01-22 22:03

因為一場疫情的催化，讓全球汽車市場產生了兩極分化。據國外媒體報道，儘管新冠疫情導致2020年汽車總銷量下滑了五分之一，但全球電動汽車的銷量卻在2020年顯著增長了43%，達到300萬輛以上。電動汽車的風真正刮起來了，特斯拉（Tesla）暫時成為最大贏家。

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分析師Viktor Irle表示2021年電動汽車的銷量將繼續增長。他估計，到今年年底，電動汽車的銷量將達到460萬輛左右。

作為電動汽車領域的領導者，特斯拉（Tesla）是電動汽車銷量最多的品牌，該公司在2020年銷售了近50萬輛汽車，其次是大眾汽車（Volkswagen）。得益於保時捷Taycan全電動跑車和大眾ID.3電動汽車等車型，大眾的表現也很好。

今年第四季度，特斯拉在全球的表現強勁，它的表現甚至超過了華爾街的預期。Cross-Sell收集的23個州的資料顯示，特斯拉在這23個州的新車註冊量為至少44749輛，其中 Model Y就佔了近一半。

2020年全年，該公司累計交付49.955萬輛汽車，雖然同比明顯增加，但未能實現 2020 年交付50萬輛汽車的目標。

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