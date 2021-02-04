杯葛北京冬奧以宣示不滿有效嗎？　其實還有更好方法

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-04 14:00

北京冬季奧運即將在2022年2月4日舉行，進入一年倒數。有人權組織以中國人權惡劣為由，發公開信呼籲國際杯葛，拒絕派員參加。 事實過去因各種理由杯葛奧運的事在歷史上亦發生過，但結果都不太理想，相比起杯葛，要達到引起國際關注的目的方法其實不只一個。

圖為1月22日，北京正在建設的溜冰比賽場館。（Getty）

正當日本東京奧運正陷於可能無法舉辦的危機之際，北京冬奧的準備工作如火如荼。相比日本和中國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已很大程度受控，只要疫苗得以在2021年全球大範圍接種且取得成功，北京冬奧應可順利舉行。

不過有人權組織趁踏入一年倒數之際，提出中國人權狀況近年急劇惡化，發出公開信呼籲國際杯葛北京冬奧，以免讓北京視舉辦奧運成功為「支持訊號」。所謂杯葛，最直接的做法就是拒絕派員參加。

然而在歷史上，這種杯葛手法無法取得多少成果。在1980及1984年，美國和蘇聯就曾互相杯葛對方。1980年莫斯科奧運，美國為抗議蘇聯入侵阿富汗而杯葛奧運；在1984年的洛衫磯奧運，蘇聯及部分共產主義國家則決定報復，不派員參賽。

圖為1984年美國洛杉磯奧運，因為蘇聯杯葛未有參賽，一些賽事失去對手成為美國的表演場地。（Getty）

結果是，蘇聯與阿富汗的戰爭一直僵持至1989年；洛衫磯奧運中大量的美國選手獲得比賽冠軍，原因是他們的最大對手蘇聯缺席賽事。兩者都沒有達到原初「迫對方撤軍」及「令對手難堪」的目的。

在2022年的北京冬奧也一樣，若加拿大或一些傳統冬奧勁旅決定杯葛不參加，結果就是中國很可能會取得比賽勝利。中國希望成為世界一流的冬奧國家，杯葛等於「正中下懷」。

事實上，根據國際奧委會與主辦國城市簽署的協議中，沒有條款可以讓國際奧委會根據人權問題宣布取消奧運。同時，奧委會已因新冠肺炎的關係押後了東京奧運，因此強烈不希望冬奧出現變故。而且距離冬奧舉辦只有一年的時間，轉移奧運舉辦地點並不現實。

因此，相比杯葛，利用奧運的機會表達意見，提高人們對人權意識的注意會是更好的選擇。

圖為美國運動員史密斯及卡路士於1986年墨西哥奧運為黑人人權示威。（AP）

例如在1968年墨西哥奧運，美國黑人田徑運動員史密斯（Tommie Smith）及卡路士（John Carlos）在獲獎時，做出象徵黑人力量的手勢。這舉動成為了當年最受觸目的一幕，甚至有雕像紀念這個場景。

運動員在擊敗其他對手後，作出的抗議和宣示聲音，可以產生更大的影響力。

儘管根據《奧林匹克憲章》中禁止在奧運場館中進行的政治、宗教或種族宣傳，但國際奧運會已表明會對有關條款進行重新評估。加上因舉行國際賽事活動，迫使主辦國改善現有環境的例子比比皆是，中國亦曾向國際奧委會，就人權、傳媒自由和互聯網限制方面作出了承諾。