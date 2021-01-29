北京冬奧｜疫情下籌辦工作進展順利　國際奧委會主席巴赫讚是奇迹

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-29 14:38

北京即將在2022年主辦冬季奧運會，國際奧委會主席巴赫日前接受官方傳媒《新華社》視像連線專訪時就表示，儘管面對新冠疫情的挑戰，北京冬奧籌辦工作進展十分平穩順利，讚揚「幾乎是一個奇迹」。 據北京衛健委最新通報，大興區在周四（28日）新增一宗本土病例，患者是確診病例的密切接觸者。

延慶賽區的國家雪車雪橇中心採用世界頂尖的賽道設計，是北京市冬奧工程競賽場館中設計難度最高、施工難度最大的新建場館。 （中新社）

報道引述巴赫表示，北京冬奧組委對舉辦北京冬奧會擁有遠大抱負和偉大願景，其可持續發展工作為奧林匹克運動樹立非常好的榜樣。一方面，北京冬奧會的很多場館是2008年北京奧運會遺產，另一方面，北京冬奧會的場館建設充分考慮賽後利用，很多場館將向冬季運動參與度愈來愈高的中國人民開放。北京申冬奧時提出的「帶動三億人參與冰雪運動」的願景如今正一步步變為現實，北京冬奧會的舉辦，不僅將為中國留下巨大遺產，對全球冬季運動的發展也將是一個具有裡程碑意義的事件。

另一方面，鑒於當前的全球新冠疫情形勢，北京冬奧測試賽將進行調整。巴赫對此表示，國際奧委會十分贊賞和歡迎調整後的測試方案，因為對於一屆奧運會來說，安全是最重要。巴赫同時肯定中國在抗擊新冠肺炎疫情中所做出的巨大努力，「中國率先控制住國內疫情並實現經濟復蘇，這是了不起的成就。當前，國際奧委會支持所有有效的防疫措施，因為這些措施的成功，讓我們對成功舉辦冬奧會更有信心。」

巴赫讚揚即使面對新冠疫情的挑戰，北京冬奧籌辦工作進展十分平穩順利。（中新社）

談及2008年北京奧運會，巴赫稱，在北京奧運會開幕當天，他作為火炬手參與火炬傳遞活動，同時他還是時任國際奧委會副主席，「所有參與過2008年北京奧運會的人，都會對那屆奧運會、熱情好客的中國人印像深刻，而中國朋友們也一如既往地保持著高效和活力。」

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