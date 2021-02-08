GME｜馬斯克的「網絡聖諭」：牽動萬千年輕網民與散戶

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-02-08 18:00

美股GME一役，年輕的網民散戶自主發起狙擊華爾街沽空機構。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在GME大戰期間，支持網民散戶繼續入市。「打大鱷」並不是輕而易舉的事，但有世界首富出言助挺，網民入市的膽子瞬間也變大了。 馬斯克極具影響力的Twitter推文背後，是憑着怎樣的魔力，去吸引着這一代年輕網民向其爭相拜服模仿？

雖然GME一役，並不由馬斯克所發起，但馬斯克的影響力波及全世界，他的推文確實能鼓舞美國以外的全球散戶股民入場參與「打大鱷」。亦因如此，馬斯克與另外兩名網絡紅人：明星創投家Chamath Palihapitiya和著名ETF基金ARK Investment創辦人Catherine Wood共同被網民推舉為這次「金融革命」的「網絡英雄」。

GME｜散戶英雄：反體制思潮下的明星創投家Chamath

↓ 馬斯克簡單一句，網民隨即心領神會了

「網絡聖諭」

何止股票市場，馬斯克驚人的網絡號召力，也震盪着加密貨幣系統及矽谷生態。

上周四（4日），加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）突然迎來大批買盤，價格一度飆升接近一倍。現在，一些看似奇怪或鮮為人知的資產無故火熱起來，很多人腦海中很快就會浮現出一個人──又是「他」在搞什麼鬼嗎？

對的，又是馬斯克的帖文起了作用了。馬斯克接連出招，祭出多條推文為狗狗幣背書。在剛過去的周末，馬斯克還發起公眾投票，「詢問」大家覺得甚麼會是「未來的地球貨幣」。在馬斯克的加持下，眾多追隨者當然投票支持狗狗幣。

上月底，馬斯克將其Twitter個人帳號簡介加上「Bitcoin」標籤，比特幣價格隨即大升，加密貨幣市場亦迎來劇烈波動。

The future currency of Earth — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

↓ 馬斯克在周日（7日）還在Twitter分享狗狗幣的教材影片

Ð is for Ðogecoin! Instructional video.https://t.co/UEEocOfcTb — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2021

馬斯克的「網絡聖諭」，還跨界到社交媒體應用程式領域。上月初Facebook旗下通訊應用程式WhatsApp因強制性修改私隱條款而備受多方責難，馬斯克隨即在Twitter上公開呼籲大家「轉場」用Signal，大批網民遂而響應下載，Signal成為全球多國應用程式商店下載排行榜第一位，該公司伺服器更一度超出負荷而短暫「死機」。

Signal一度成為全球多國應用程式商店下載排行榜第一位。（Getty）

2月1日，馬斯克在Twitter告訴網民將會在新興應用程式Clubhouse開房間，在指定時間與大家對話，Clubhouse旋即爆紅，又一手機應用程式因為「馬斯克狂熱」而登上多國應用程式商店下載排行榜榜首（Clubhouse暫時只有iOS版本）。在Clubhouse開新帳戶必需用到的會員邀請碼，甚至被炒到有價有市。

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

社交媒體、個人通訊應用程式領域過往由矽谷霸王Facebook所壟斷。馬斯克多次追捧非主流替代產品，「反矽谷體制」的意味十分明顯，正好合當今反抗科網霸權壟斷的年輕網民之胃口。馬斯克意欲塑造的「平民英雄」形象，亦因此變得更深入民心。

Clubhouse需要邀請碼註冊，目前只限iPhone用戶。（勞顯亮攝）

網絡世代的Tesla神話

馬斯克狂熱，不是近兩個月才出現的。這個網絡神話，實際上是經年累月的鋪排。

去年新冠肺炎疫情席捲全球，引發國際金融恐慌，3月初更導致美國股市多次觸發熔斷。不過，後來隨着美聯儲強化量化寬鬆及聯邦政府祭出萬億美元經濟刺激計劃，大量熱錢流入股票市場，美國股市逐漸調穩熾熱起來。

其中，馬斯克的電動車龍頭企業Tesla可謂2020年美股市場的大贏家，受惠於大批散戶支持入市，配合股票市場的利好氣氛，Tesla股價大幅上升，從3月2日的約148美元（2020年8月中Tesla曾宣布拆股，8月31日後以分拆後的股數及股價進行交易，此股價為調整後等價），升至12月31日的約705美元。

若論全年升幅，Tesla股價升幅超過7倍。

Tesla可謂是2020年美股市場的大贏家。（Reuters）

一班早期買入Tesla股票的散戶投資者，有一個自我暱稱，叫作「Teslanaires」，意即靠着Tesla股票升值成為百萬富翁的散戶股民。《彭博社》做過一個統計：若散戶早在2010年以5,794美元入市，穩持股票至今，手中股票將價值百萬美元，得以成為「Teslanaire」。

這樣一個「散戶神話」的價值，已經足以在網絡上廣為年輕投資者所傳頌──只要你相信這間公司，成為百萬富翁不是夢。

當然，Tesla股價上揚，創辦人馬斯克是最大受益者，身家暴漲。甫踏入2021年，馬斯克亦即榮登世界首富之位，讓這位「未來科技大亨」正式「稱霸地球」。

馬斯克另一間新創公司Space X，在太空探索事業上也取得了出色成就，是為商務航太產業的先驅。（Getty）

馬斯克依靠公司股票瘋狂追捧而成為世界首富。這個成就，或多或少出於散戶的力量，尤其是擅用網絡券商平台買賣交易的網民散戶，他們夾份「造王」捧出馬斯克這位世界首富，功勞絕對不小。

馬斯克在業績財報會上曾表示，他認為散戶投資者比很多機構投資者和分析師都有着「更深入和準確的視野」。在他心目中，散戶對公司的貢獻和信任，可能比傳統機構投資者來得可貴和真摰。

不少網民戲稱，馬斯克已「稱霸地球」了，下一步應是進軍月球或火星。（Getty）

馬斯克狂熱的弔詭

再推深一層來說，馬斯克成為世界首富這個身份，放在現在的政治社會思潮來看，其實十分弔詭──按理說，馬斯克應是二十一世紀科網狂潮下寡頭資本主義遊戲的大贏家，理應是一眾高呼要反對現有社會既得利益體制的年輕網民的批判對象。何以馬斯克同時卻能成為年輕一代眼中決意仿傚的商業巨人？他的號召力究竟何在？

馬斯克從一個寂寂無名的工程師、到建立起初不令人看好的電動車初創公司，再到雄心勃勃地擴張太空探索事業、投入再生能源產業，後來更分身於人工智能和腦機交互等「未來科技」研發，成為世人口中無所不能的「真人版鐵甲奇俠」。

網絡讓年輕人得以想像和創造更多萬千可能。而馬斯克的傳奇，在自小與網絡伴隨長大的年輕人眼中，就是那個在現實世界中活生生存在、實現不可能任務的成功樣板。

馬斯克創辦了非牟利人工智能研究組織OpenAI。另一方面，他也成立Neuralink，研究將人腦與機器交互的腦機介面。（Neuralink）

亦因為如此，馬斯克與一眾網民（當中很多就是炒股熱潮中的網民散戶）之間就建立起一套雙向的情感互依關係──網民是馬斯克賴以股本財富極速膨脹的推手，且能順帶創造出一群「Teslanaire」；而馬斯克則是網民心目中矢志改變世界的榜樣傳奇。馬斯克利用這個特質，加之多番塑造其「反矽谷」、「反華爾街」及「反體制」等討好網民的形象，遂而積累起自己在網絡世界的號召力及動員能力。

馬斯克傳奇的意義在於，他自己正是活生生例子，告訴着全球各地年輕網民：夢想是有機會實現的，世界是有機會被改變的。（Getty）

不知不覺，「馬斯克狂熱」在這個環境下被催生孕育了。它正在向世界各地網民散布着這麼一個訊息：看看馬斯克，夢想是有機會實現的，世界是有機會被改變的。

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