GME│千禧世代造就Robinhood　炒股平台「遊戲化」的危機

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-02-05 20:00

GameStop這場散戶大戰華爾街沽空機構的戲碼，其中一個主角也是像Robinhood這類免佣交易平台。這類平台過去一兩年間急速興起，除了因為零手續費、利息極低等，吸納眾多散戶使用，其有趣、低門檻、易玩等特性對於千禧世代或更年輕的股民來說更之吸引，然而這種線上劵商與App的投資「遊戲化」（Gamification）現象是否存在風險？

Robinhood其中一位創辦人Vlad Tenev是三十出頭的八十後，也在2011年佔領華爾街之後才開始創業。（Getty）

1月28日，當Robinhood突然限制了GameStop、AMC、黑莓等股票交易，該公司位於加州Menlo Park的總部門外旋即引來一群怒氣沖沖的示威者。同時，他們的「同伴」也在首都華盛頓的證券交易委員會（SEC）總部及紐約交易所門外示威。在Reddit的WallStreetBets子討論版上也泛起聲聲抗議：

「我會親自在華爾街參與示威」、「這是場和平的示威，帶齊橫額和禮儀！戴口罩，保持距離，禁止暴力、破壞與搶掠。」

Robinhood這個由兩名史丹福大學學生於大約8年前創立的網上券商平台，在還未發生這些GameStop風波前，口碑的確相當不俗。以「金融民主」（democratize finance）作使命、銳意劫富濟貧的羅賓漢，深受萬千散戶寵愛，尤其是資金不算太多的千禧世代們，能夠以低門檻入巿。

It’s early, but some protesters are outside Robinhood HQ.

They say they’re angry they can’t trade shares of GameStop. pic.twitter.com/FJX3TySt1R — scott budman (@scottbudman) January 28, 2021

在家辦公造就網上交易活躍

Robinhood其中一位創辦人Vlad Tenev去年6月透露，公司顧客的年齡中位數為31歲。除了Zoom、Netflix等疫情下帶動發展的線上企業，生物科技、航空公司股票都備受客人青睞。由於在去年疫情期間，很多千禧世代都要在家辦公，使在這些線上券商平台的交易更活躍、快速。在疫情嚴竣的去年4月，美國用戶花在Robinhood平台的時間增加260%。

在新冠肺炎疫情之下，在職人士在沒法旅遊、外出消遣情況下省卻下來的花費，也成了入巿本錢；至於失業一群，在難以找工作的環境下也希望放手一搏，賺些快錢。而且，由去年長時間的美股牛巿也帶挈Robinhood不少，活躍用戶人數由2018年的600萬急促躍升至去年的1300萬，而其中一半用戶是從沒投資經驗；在2020年的頭4個月，新用戶增長更達300萬。去年8月，Robinhood的估值達到112億美元。

Robinhood APP介面充滿手遊感覺，用戶抽卡仔可贈股票。（網上圖片）

為何年輕人喜歡這個羅賓漢？其中一個很主要的原因是其APP的設計及用戶體驗極生動、遊戲化，有人甚至形容投資工具變得更像手機遊戲。例如，加入動畫角色、介紹朋友開戶送股票、抽卡仔送股票等；而且貼近千禧世代及Z世代「網絡原住民」的特性，加入大量社交元素，讓散戶之間交流，分享行情。App在用戶體驗上也著重「微互動」（microinteractions），包括以指尖點擊查看行情走勢圖。

零佣金催生的碎片化炒股

另一重點是，Robinhood免手續費，變相使散戶可以輕易買賣碎股，這種深受美國年輕股民歡迎的「碎片化炒股」趨勢也迫使其他券商跟風，Robinhood主要對手、美國第二大線上券商嘉信理財（Charles Schwab）於去年6月也推出碎股交易服務，容許投資者以低至5美元買入標普500指數成分股。

Robinhood的成功也令全球不少大型券商平台爭相仿傚，使旗下APP變得更具玩味、更著重社交功能。不過，這種投資「遊戲化」的現象已引起監管部門關注。剛在去年12月16日，麻省監管機構就向Robinhood提出訴訟，指Robinhood「以激進策略吸引經驗不足的投資者，使用遊戲化策略操縱客戶」；翌日，美國證券交易委員會（SEC）也指控Robinhood 在盈利模式上誤導客戶，對後者罰款6500萬美元。

劫富濟貧的羅賓漢跟V煞一樣，曾為佔領華爾街的象徵。（Getty）

同時，線上交易平台令到散戶入場門檻更低、交投量更高、節奏更快，但過去有學術研究指出，自學型散戶投資者交易得越頻密，就越容易損手。事實上，這類線上券商「遊戲化」的潮流是好是壞，兩方意見也存在。支持者普遍認為，平台讓來自各個界別及背景的年輕人都可參與金融巿場，不再華爾街機構的專利。

甚至連商界也看好「遊戲化」的發展模式，會計師行安永（EY）2018年分析也認為，金融服務加入遊戲元素有助開拓客源，也便於向客戶教授投資知識。顧問公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）2017年也指，交易平台採納像Fitbit運動應用程式的遊戲化元素，或航空公司一類積分獎勵計劃，「或者是基金經理吸引或教育未來投資者的一門途徑」。

Robinhood一度限制GameStop等股票交易，引發散戶不滿。(Reuters)

美大學生誤以為炒燶期權自殺亡

的確，在這場由GameStop股票引起的「散戶鬥大鱷」戲碼之前，主流媒體對於線上交易平台平台的報道以正面略多。不過，Robinhood使「炒股變得像打機」的情況，早已響起危險警號，尤其是對於不熟投資巿場的年輕人，潛在風險難以漠視。去年6月，美國20歲大學生Alexander Kearns在Robinhood交易期權，看到手機APP顯示負73萬美元的現金值，誤以為自己巨額失利，自殺身亡。

他在遺書上坦言「不知道」自己在做什麼，歸咎於Robinhood寫道：

一個20歲、沒有收入的人，怎能夠去做價值近一百萬的槓桿？

然而，該帳面負73萬美元的現金餘額根本並不反映用戶的投資價值或債務，而是由於複雜的期權交易，導致出現暫時性現金負數的情況。事實上，買賣期權也屬較高風險的投資活動，並不是太適合新手自學投資者。

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華爾街金融體制再次受到衝擊，年輕人由佔領街頭轉到股票巿場上繼續抗爭。（Getty）

這位年輕人之死，正好反映線上券商的兩個問題：一方面這類遊戲化操作，可能讓用家未能意識到投資的風險。其二是，線上平台提供的融資門檻相當低，意味人人都能輕易借貸炒孖展。為何像Alexander Kearns這類初階投資者都能交易期權？借貸作高風險投資？而自2020年以來，大量散戶湧入投資巿場，包括不少像Alexander Kearns這類90後、2000後投資新手，也是導致當前巿場泡沫嚴重的原因之一。

如今的美股瘋狂現象，當然不能只歸咎於Robinhood這單一交易平台。像Redddit等論壇、整體社會氣氛也是集體成因，然而Gamestop等股票的非理性炒作，不論對於巿場還是散戶個人而言，恐怕只是推向更危險的境地。