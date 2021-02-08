移民加拿大│加國經濟年中或見大反彈　哪些職業最渴市？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-02-08 20:00

加拿大政治穩定，擁有高技術人才，國民收入和生活水平高，而且物流網絡完善，向來是不少港人熱門的移民地點之一。日前，加拿大移民部宣布過去5年大學畢業港人透過3年工作簽證申請永久居留的途徑。 究竟加拿大目前的經濟就業情況如何，多倫多和溫哥華兩個最多港人移居城市以外還有其他選擇嗎？

加拿大經濟去年因疫情曾一受遭受重挫，尤其是3月和4月期間，超過550萬人的工作因封城等措施而受到影響，當中包括300萬人失業。其後由於相關措施逐漸放寬，情況才漸見好轉。截至去年12月，加拿大的失業率為8.6%，低於同年5月紀錄高位的13.7%，惟仍較疫情前的5.6%為高。

不過，由去年12月至2021年1月，加拿大失業率再次回升，僅在12月便流失63,000個職位。這是因為當地疫情反覆，加上許多企業在疫情期間實體店舖大受影響和網購興起，故重新思考業務配置，在更多的省份關閉非必要業務所致。

加拿大經濟因疫情而大受影響。（AP）

據加拿大統計局（Statistics Canada）的數字，去年經濟收縮5.1%，比疫情更嚴重的美國全年經濟萎縮了3.5％%更差。當地經濟學家展望，今年國內經濟雖有急劇變化和不錯的就業機會，但潛在增長需要視乎疫苗注射等情況。目前，逾48萬國民經已接種一劑新冠疫苗，佔全國人口1.3%，聯邦政府計劃於今年內為所有人注射，並以高危群組和前線醫護和工作人員優先。

另外，經合組織（OECD）則指出，疫情將影響加拿大的財政平衡和就業數據，聯邦政府赤字預計在去年財政年度達到3816億加元，這是有記錄以來的最大赤字，聯邦債務與GDP的比率將從前一個財政年度的31.2%上升去年的50.7%。

雖然加拿大當局推出支援因疫情而陷入困境的相關措施，預料這些經濟復甦計劃將有助於維持短期穩定。不過，加拿大經濟在新一年卻迎來另一噩耗，就是美國拜登政府取消美加基石（Keystone XL）輸油管項目。此舉對加拿大經濟的影響很大。因為加拿大八成生產的原油輸往美國，取消項目會造成該國數萬能源業工人的失業，單在重災區艾伯塔省（Alberta）油砂礦業或有三至四萬工人失業，影響或波及運輸、建造業等其他產業。

取消美加基石（Keystone XL）輸油管項目對加拿大經濟影響大。（AP）

不只多倫多和溫哥華

由於疫情關係，加拿大目前約有480萬人在家工作。根據加拿大帝國商業銀行（CIBC）最新的報告顯示，工資水平處於下半部的僱員則減少74萬人，是典型經濟衰退的後果。然而，加拿大工資水平最高的一半人，卻增長了近35萬人，工資水平最高的四分一人亦增加26萬人。副首席經濟學家Benjamin Tal表示：「薪金水平越低的就業市場表現越差。」他補充在經濟衰退期間，高薪職位增加屬「反常現象」，這加劇了收入不公平的情況。

杜魯多政府的援助措施有助短期穩定經濟。（AP）

許多經濟學家預計，今年第二季將是經濟的關鍵時刻，屆時國家應該有足夠國民接種疫苗以放寬防疫限制。考慮到加拿大人手中的現金，或將大量流向服務業這個急需增加工作職位的行業，故相信該國經濟復甦應會頗為強勁。

人力資源顧問公司Randstad Canada公布今年就業市場的預測，不少工種將有大量需求，尤其是專業技能工作。當中包括客戶服務代表、司機、註冊護士、電機工程師、軟件開發員、會計師、一般工人、人力資源、財務顧問及科技職位。其中，註冊護士在疫情前已出現人手短缺，預計全國於2022年需要六萬名護士，協助照顧國內老齡化的人口。

加拿大職場福利完善，亦設有最低工資，不過各省最低工資標準都略有不同，時薪工資介乎11至16加元（約66至96港元）。而且加拿大對加班及假日津貼均有標準，如每周工時超過水平，僱員就可得時薪1.5倍的補水。

提起加拿大，許多人或只想到多倫多和溫哥華兩個港人移居的熱門城市。但該國還有其他一些城市值得關注，如首都渥太華（Ottawa），當地物價水平低，房價亦不高。雖然人口只有約94萬，卻是加拿大政治中心，市內除了各政府機關外，以造紙、木材、印刷、出版、食品、服裝等行業為主，服務業同樣發達。此外，渥太華的教育資源很不錯，市內有渥太華大學和卡爾頓大學這兩所高等學府。

渥太華近年的發展也值得注意。（Getty）

另一個是人口約80萬的溫尼伯（Winnipeg），位於整個北美洲的中心，當地近年是加拿大增長最快的生物科技中心，除了辦公室租金全國最低，勞動力教育程度及生產率高、流動率低，是北美勞動補償率最低的城市之一。此外，法語區的蒙特利爾市（Montreal）和魁北克城（Quebec City）同樣不能忽視。魁北克城有多元文化、良好的兒童健康體系、房價低廉等，被評為加拿大培養孩子的最佳城市。

搵工不難 惟港人心理上要先放下身段

誠然，要移居到一個新地方，住屋、物價、治安等是考慮因素之一，對許多人而言搵工求職才是重點。據World Eduation Services一項針對海外移民的調查，加拿大新移民中20至29歲就業率為84%，30至39歲為82%，往後年紀越大失業率越高。假如本身具資訊科技、金融銀行、企業管理、服務業等工作經驗，在加國就業率其實也不低於80%；而在整體找到工作的新移民中，有65%能找到同級或以上工作，反映在加國求職並不算艱難。

加拿大求職或許不太難，惟港人要有心理準備放下身段。（Getty）

不過，有移民顧問提醒，當地部份僱主可能看重求職者在當地的工作經驗，勸籲求職者放下心態，開放接受可能較預期差的工種。

最後，加拿大網上近期傳出不少虛假招聘廣告騙案，去年有逾2,000宗的網上就業騙案發生，求職者需格外小心。這類假招聘廣告較多涉及金融財務機構，招聘職位包括行政助理、多範疇項目經理、其他文職工作等。

皇家騎警高級情報分析員Jeff Thomson表示，有詐騙公司會複製其他組織的官方網站設計，刊登網上招聘廣告，藉此吸引有意找尋工作的人，從中騙取求職人士駕駛執照、電話號碼、地址等個人資料，甚至要求支付求職與履歷行政費用。