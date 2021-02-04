加拿大：2月8日起開放合資格香港人申請新工作簽證　有效期3年

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-04 22:13

加拿大政府2月4日宣布，自2月8日起將開放香港人申請新的工作簽證，據聲明指，合資格者為過去5年在該國畢業並取得專上文憑或學位的香港留學生，可以申請有效期最長3年的工作簽證，加方又指，若持有「具等效的外國證書」者也合資格。

將有更容易取得永居途徑

獲批該簽證者之後也會獲提供更容易轉向永久居留的途徑。加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）在聲明指，在更彈性的開放式工作簽證及可快速獲得永久居留下，具備技術的香港居民將能夠有獨特的機會去發展事業，並幫助加拿大復蘇經濟。

加拿大發聲明，合資格港人可在2月8日起申請新工作簽證（網站截圖）

具等效外國證書也合資格

據加方講述，該簽證為開放式工作簽證，有效期最長3年，將可讓香港居民取得具價值的就業經驗，以及向加拿大帶來明顯貢獻。

加拿大的聲明指，這些香港居民必須在過去5年畢業並取得加拿大的專上文憑或學位（post-secondary diploma or degree），又稱若持有具等效的外國證書也合資格（or hold an equivalent foreign credential）。

聲明提到，有關專上文憑課程必須為期最少2年。加方暫未講述有關「具等效的外國證書」定義的詳情。

進一步詳情待公布

加拿大政府指，目前暫時在加拿大的香港居民，包括訪客、學生與工作者，可以在加拿大境內上網申請。至於在海外者，則會受限於目前的旅遊限制，或者未能在目前到加拿大，除非他們已獲工作聘書、或取得旅遊豁免並符合所有公共衛生要求。

加拿大稱，進一步詳情將在計劃啟動當日公布。

2條導向永居途徑年內開放

該國聲明又提到，政府會繼續向年輕香港居民提供其他2條導向永久居留的途徑，將會今年較後時間開放申請。

第一條是給予在加拿大有逾1年工作經驗的香港居民，並符合語言及教育要求。第二條則是給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人，將能夠直接申請永久居留，未來會有更多詳情。

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