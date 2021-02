加拿大新簽證懶人包｜2大重點4類人受惠　持認可海外證書都合資格

撰文: 成依華 最後更新日期: 2021-02-05 15:43

加拿大政府2月4日公布,自2月8日起將開放香港居民申請新的工作簽證。事實上,加方整個計劃有2大重點,其一是持認可海外證書的合資格者都可以申請最長3年的新工作簽證,意味會向大批香港年輕人打開大門,另一重點則是為年輕香港居民專設2條導向永久居留的途徑。從加方計劃資料顯示,整個計劃的措施涵蓋4類港人。

第1類:過去5年曾赴加拿大留學者

據加拿大聲明指,可以申請新工作簽證的人士包括過去5年畢業、並取得加拿大專上文憑或學位者(graduated with a Canadian post-secondary diploma or degree in the last 5 years),專上文憑課程需為期至少2年。他們可申請最長3年的開放式工作簽證。

目前赴加留學者在畢業後的一段時間內,其實是可以透過申請同樣是開放式、最長3年的「畢業後工作簽證」(PGWP),留在當地搵工,如今加拿大列明讓過去5年留學者申請,則更會是想吸引一班已離開者重返加拿大找工作。

加拿大發聲明,合資格港人可在2月8日起申請新工作簽證(網站截圖)

第2類:香港年輕大專畢業生

加拿大新工作簽證計劃的更大重點,是在「過去5年畢業並取得加拿大專上文憑或學位者」之外,還讓一班持「同等外國證書」(equivalent foreign credential)者申請,此意味令很多沒有留學加拿大的香港年輕人也符合資格。

加方未有在聲明直接講述「同等外國證書」詳情,但根據該國現行移民制度,若然申請人不是在加拿大畢業,會要求對方先取得「ECA學歷認證」(Educational Credential Assessment),以示該學歷獲得認證,與加拿大要求的同等。

加方認可不止一家機構提供這種「ECA學歷認證」服務,例如在WES(World Education Services)的網站系統中,可以看到大多香港專上院校都在系統內設的名單中,當然該院校的某一文憑或學位能否獲視為與加方的同等學歷,視乎最終是否獲得認證。但加方開放讓持「同等外國證書」者申請,將等同向大批香港年輕人打開大門。

加拿大的新簽證計劃引來不少香港人關注,圖為2020年11月19日加拿大總理杜魯多在渥太華發表聲明。(AP)

在新工作簽證之外,加拿大新計劃的另一重點是為年輕香港居民專設2條導向永久居留的途徑,也將涵蓋2類香港人:

第3類:在加拿大工作滿一年者

加方表明,第一條導向永久居留的途徑是為在加拿大取得至少1年工作經驗者申請。若根據此說法,除了一班已在加拿大工作的港人外,計劃也或成為未來持新工作簽證者之後導向永久居留的途徑。

有關途徑將在今年較遲時候推出,加方目前指,申請人也需符合語言及教育要求。至於會否有其他門檻,詳情有待加方公布。

圖為加拿大首都渥太華國會山外的街景,攝於2015年6月(Getty)

第4類:赴加留學大專生

加方推出給港人的第二條導向永居途徑,則是將給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人申請,他們可直接申請永久居留。

加拿大稱,導向永居途徑是為年輕香港居民而設,但目前未有講述是否有年齡限制,這途徑同樣會在今年較遲時候推出,詳情有待公布。

