馬來西亞援交女自白：歡場有真愛　不一定上床

時下男女感情觀錯綜複雜，有人選擇有情飲水飽，也有不少人選擇先有麵包再談情。在千變萬化的網絡時代，以各種形式包裝的交友網站應運而生。其中一種新潮的在線交友機制SugarDating，標榜的是讓都市男女突破傳統的約會建設模式，以「甜心老爸（SugarDaddy）」或「甜心寶貝（SugarBaby）」的角色啟動約會模式，會員將透過更直接、坦率地方式擇偶，如若雙方皆能滿足彼此的要求，就能節省許多心力去物色合適的對象。只是，當一段感情成為一種交易，可透過「訂製」換取戀情時，難免會引發不少質疑，當在線交友已成為當今社會的普遍現象時，究竟是社會價值觀的顛倒還是開創新的交友模式？

資料顯示，聲稱為高階人士提供更優質社交模式的Sugarbook平台，迄今已在全球收集了超過100萬男女社交戶口，單是馬來西亞就佔了40%，其中身居隆雪的會員人數，就佔了全馬約一半。在大馬，該平台多達70%的會員為甜心寶貝，甜心老爸則佔30%。

現年21歲的多霖（化名）在18歲那年透過同學得知有關社交平台後，在好奇心驅使下也嘗試去註冊，當時的心態是想從中認識朋友。她對《東方日報（馬來西亞）》表示，雖然交往對像在平台上叫甜心老爸，但對她個人而言，他們都是她的另一半。她表示，本身與約會對象約法三章，同時也規定每次付費約會（Pay per meet，PPM）價碼為300令吉，長期伴侶則為每月1萬令吉……

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清楚自己擇偶要求

她坦言，建立在金錢作為前提的關係，很容易被人誤會是「賣身」，但是並非每一段感情，她都會與對方發生性關係。「我曾跟一名40餘歲的已婚對象交往一年半，雙方（對彼此）都很有感覺，我們還一起討論過要穿什麼婚紗、去哪舉辦婚禮，但最後我還是選擇離開。因為破壞對方的婚姻，這不是一開始我們要的關係。」

她強調，大部分入會的甜心寶貝都清楚自己擇偶的要求，她認為維持每一段關係，都需要時間及心思培養感情，分開時同樣會感傷。「從他們身上我不只是獲得經濟資助，還想聽聽他們的人生閱歷，這對我未來實踐夢想有很大的幫助。如果我們僅僅只是性交易的關係，相信也不會暢談這麼多話題。 」

另一名育有2歲兒子的單親媽媽科萊琳（22歲、化名）因受疫情影響，原本從事酒店客戶服務的她因此失業。科萊琳在中學畢業後談過一段戀愛，在懷孕後才發覺男友是一個已經有3個老婆及8個孩子的有婦之夫，兩人的關係也因此結束，惟她依然堅持誕下腹中孩子。

遇冷言冷語對像打退堂鼓

她原本打算透過平台結識經濟條件較好的另一半，以便改善生活困境。豈料，其間卻遇到不少冷言冷語的對象，讓她一度敲響退堂鼓。「他們會批評我，年紀這麼小，明知道自己沒有能力，為什麼還要生小孩，也有者稱我的孩子是負累。」

「縱使他們能養活我們母子，但我唯一的擇偶條件，就是必須要接受我的孩子，所以我毅然決定不與這些人來往。」她表示，不久後就結識現任男友，縱然對方比自己年長許多，但想法相對成熟，不僅能諒解她的處境，更帶着她與孩子一起生活，二人目前更以結婚為前提交往，令她十分感動。

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女性註冊甜心媽媽逐年增加

馬來西亞Sugarbook首席執行員曾佑文指出，外界被灌輸社交過程有一套傳統模式，就如「木門對木門，竹門對竹門」。一旦有者年齡身份、經濟地位有所差距時，其中一方往往就會成為輿論或異樣眼光的受害者。

比女友年長10歲的他表示，當初兩人在一起時，身邊的朋友都一直調侃他是「甜心老爸」，笑稱女友是「甜心寶貝」。「我相信每一對情侶都有寵愛對方的方式，相對的，經濟較為優勢的我，其實非常樂意讓我的伴侶過得更好。」

面對眾口難調，曾佑文開始以身份背景南轅北撤的男女作研究對象，並從中發掘商機，創立社交平台。他發現在社會層面上，的確有者渴望藉助另一半的力量改善生活環境；而所謂的上流社會，也會有意結識不同年齡、個性、領域和生活圈子的對象。當中也包括跨性別交往。

「他們（甜心寶貝）不一定是為了尋找能資助自己生活的對象（甜心或媽媽），有些會員只是想找忠誠陪伴自己的人。當然不排除還有其它原因，有一些是我們能預想，一些甚至是我們不知道的（要求），但只要他們是在自願的情況下達成協議，那就是他們之間的交往模式。」

基本條件20萬年薪

甜心寶貝可以是任何人，反觀必須擁有優渥的經濟條件，才有資格成為甜心老爸或媽媽。最基本便是具備年薪15萬美金，或具社會地位。而在大馬，基本條件便為20萬令吉年薪。他也說，女性註冊成為甜心媽媽的資格與男性相符，且比例還有逐年增加的趨勢。「女性地位相較以前有所提高，職場成就不輸男性。以大馬為例，在各領域突圍的成功女性比比皆是，我相信大家有目共睹。」

曾佑文透露，以大馬和菲律賓為例，男性成為甜心寶貝，比起其它地區高；但相比香港或新加坡，甜心媽媽的人數仍有所匱乏。他表示，平台收費定義主要是落在甜心老爸以及甜心媽媽身上，當中就分為免費會員、高級會員以及鑽石級會員。換句話說，支付費用越高，所享有的會員權限就愈寬廣。

無論如何，曾佑文坦言，社交平台的會員形形色色，不排除個中涉及金錢利益，惟亦有不少人覓得一生摯愛。而這，也回歸到個人感情觀以及如何看待社交關係。除非涉及嚴重罪行，否則平台不會干涉成年男女的社交方式。

平台牽線金錢交易裹上糖衣

由於甜心寶貝一般年齡較輕，甜心老爸或甜心媽媽的人士，則多數是經濟條件優渥的中老人士。馬來西亞真愛家庭協會執行長陳心堅指出，建立在價格表上的社交關係就是一場交易，甜心文化說白了就是裹上糖衣的金錢交易。

他認為，類似交易平台傾向於讓年長者及青春少艾滿足個人自尊心的包裝，甜心寶貝一般上追求物質上帶來的安全感，而甜心老爸或媽媽則看重心理上的安全感，結果會隨着資方暫停金援而結束。他舉例，加入甜心行列的年輕人大部分都享受物質生活帶來的快感，年長者則能使用鈔票展現個人魅力。「建立在價格表的社交就是一場交易，雙方交流期間亦十分清楚最終目的都是肉體交易。且此段關係，也會隨着資方停止金援而結束。」「我們不會因為某個人年收入沒有60萬令吉，就不跟對方做朋友；又或是選男友必須規定對方是有錢人。正常的社交，應該還包含其它因素，而非既定一項收入數字。」

須嚴加管制及教育

陳心堅表示，每個人看待事情的標準和定義不同，出來的效果也會有所不同。「當然我不排除會有人透過這樣的方式相識，然後走向婚姻；就跟相親大會上，也可能會被人利用來賣淫。」陳心堅認為，站在商業角度，任何都市場都由供需主導，有勢自然能佔一席之地，但是次文化在發展成不良風氣前，必須加嚴管制及提高相關方面的教育。

另外，數名曾接觸甜心文化的素人也對此發表意見，戴小姐（30歲）表示，她當初得知身邊有2名友人與甜心老爸交往時感到十分驚訝，其中一名更因介入已婚家庭，一度引起他人非議。她坦言，過去也曾道德綁架2名友人，認為對方行為不檢點，惟隨着時間過去數年，看見2人與另一半的相處模式後，則認為成年人只需對自己的行為負責足矣。她亦相信其中一名友人真心喜歡對方，無奈後者已成家立業，故只能以這樣的方式留待在他身邊。「如果她們認為這個（經濟條件）是對未來伴侶的要求，也是她的一個選擇，旁人也不宜太多評價。」

面對市面上逐漸成型的社交平台，戴小姐則認為，類似平台猶如間接捅破兩者間的交易砂紙，雙方可直奔主題，而無須來回試探。「對我來說，這是另類工作的一種，能特地下載手機應用程式，很明確就是奔着被包養的目標前進；而甜心老爸也更好尋找獵物。這與一般相識到發展成包養關係有所不同。」

曾被邀請成為甜心寶貝林先生（30歲）則強調，本身不能接受跟自己不喜歡的人談戀愛，或以付款方式進行一次性性交易。林先生表示，對方透過社交媒體私下傳達有關訊息，並強調每次性行為可獲得1萬5000令吉至2萬令吉的費用，且過程絕對保密。「如果你說這不是一種買賣的話，我就不是很相信。這已涉及金錢交易，不可能有人出錢，但沒有（要）收穫吧！至於有人說是新的交友模式，我認為應該不會有人先付錢，然後才交友吧？」

另外亦有者受訪者表示，花錢與配對對像外出主要是出於好奇心，且隱瞞另一半發展新關係是尋求刺激感。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：付費交往甜心寶貝“訂製”戀情】