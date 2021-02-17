農民示威│印度網絡封鎖　忌憚農民走「國際戰線」？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-02-17 20:00

印度近月爆發大批農民示威抗議農業改革法案，莫迪政府飽受壓力，當地警方經調查後，於2月13日拘捕22歲社運人士拉維（Disha Ravi），指控她是製作及散播懶人包的「主要陰謀者」，以圖製造假消息及散播對政府不滿。 印度當局大動作打壓「懶人包」背後，反映的可能是擔心事件進一步衝出國際，引起3,000萬名海外印度人群起關注和施壓，恐處於備受「內外夾攻」的尷尬局面。

早前，歌手Rihanna、環保少女通貝里、退役AV影星Mia Khalifa等海外名人在Twitter發帖文支持印度農民示威，引起國際社會對印度自2020年9月強硬通過農業自由化的「農改三法」後局勢的關注。

相關法案包括農產品貿易法案、農民保護協定，以及民生必需品（ECA）修訂法案，允許私營企業在收購農產品時自由定價、開放讓農民與企業可在農產交易委員會（APMC）以外的地方自由買賣，同時取消農作物最低保障價格，引發農民不滿。政府其後提出修改法案及暫緩18個月生效，農民則堅持要把新法徹底廢除。

其中，通貝里更在帖文中附上懶人包，教人如何有效示威抗議的基本運作，以及如何推而廣之。這些海外名人公開支持農民示威，對著緊國家在社交媒體形象的莫迪政府構成不少壓力。

印度高調拘捕拉維，引發不少人抗議，認為反應過激。(Facebook)

拉維被捕後，不少國內外印度知名人士紛紛要求當局釋放拉維，逾50名學者、社交人士、藝術家發表聯合聲明，譴責拘捕拉維的行動。德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）亦在Twitter發文，指事件是對民主前所未有的攻擊，並重申「支持國內農民不是罪行」。

事件觸發當地群眾大規模抗議。2月15日，印度班加羅爾（Bengaluru）有群眾集會，要求警方立即釋放拉維。據當地官員最新表示，會把她拘留5天並擬控告其煽動叛亂罪。

另一方面，政府矛頭指責這些海外名人在網上的言論「既不準確亦不負責任」，雖然印度國內也普遍認為通貝里等人對印度所知不多，但仍認為當局反應過激。

印媒則指，有外交部官員透露當局的決定有二，一是懶人包證明這是有組織的行為，背後有人想要利用社交媒體施加影響，而非個人的自發行為或情緒反應。二是懶人包呼籲對各國印度大使館抗議，當局認為這是不可接受。

還有一個原因是，懶人包呼籲抵制印度軟實力如瑜珈和印度茶。自2014年，莫迪政府便投放巨大資源想要在全球推廣瑜珈，而印度茶葉貿易對該國東北部省份尤為重要。當局認為懶人包是就文化、經濟和社會等層面向印度進行全方位的打擊。

當局認為懶人包背後有人策劃，非個人的自發性行為。(AP)

封網更甚 4G變2G

今年1月下旬，來自印度北方邦、旁遮普邦以及哈里亞納邦的一批農民開着拖拉機，在首都德里附近集結，展開了新一場聲勢浩大的拖拉機示威。大批農民衝到當地具有政治標誌性的建築紅堡，農民團體將旗幟插在紅堡廣場前的旗桿上，並與警察爆發衝突，引發一名農民死亡及數百人受傷，當中包括警察。

這次印度近年少有的致命暴力抗議，迫使當局迅速回應。德里警方關閉了市內的互聯網服務，影響了超過5200萬手機用戶。

由於不能永久封網，故當局將克什米爾的網絡降級至2G。(AP)

近年，印度對互聯網限制不遺餘力，單在2019年當局便實施了106次封網，大多針對抗議活動。其中在克什米爾，相關的限制更加嚴格。封網成為當地用以鎮壓異見人士，斷絕克什米爾人與世界其他地方聯繫。不過，由於印度最高法院裁定「無限期關閉互聯網」屬非法，故印度政府將區內的網絡由4G降級至2G，大大限制手機可以加載的內容。

印度近期亦不時封鎖新聞網站、維權人士和農民工會在內數百個Twitter帳戶。互聯網自由基金會（Internet Freedom Foundation）執行董事Apar Gupta表示：「對於媒體而言，這是一個非常令人震驚的發展。」正是印度政府的資訊封鎖與鎮壓政策，才會引來多位國際名人同步發聲，力挺被鎮壓的抗爭農民。

圖為2021年1月26日，印度新德里有農民參加示威，抗議農業改革。（美聯社）

在是次農民示威中，印度網路輿論也分開正反兩派。莫迪政府長年扶植的BJP網軍不斷散播仇農、錫克農民不愛國的假新聞，而農民支持者則指控「#莫迪對農民種族滅絕」。惟支持者的言論遭印度政府逮到把柄，認為違反網路法有煽動社會動亂的犯罪情況。

作為世上最大的民主國家，印度封網造成沉重代價。莫迪政府一直有意推動國家數碼化，以促進國家經濟發展，封網每年為國家造成28億美元（20億英鎊）的損失，相當於去年全球封鎖互聯網成本的七成，當局的做法或許得不償失。

封網或打擊莫迪國家數碼化的努力。(AP)

實忌憚「國際線」？

印度政府嚴打「懶人包」，除了感到備受壓力外，或許是擔心事件會進一步引發3,000萬海外印度人的關注，令農民有機會和具國際網絡的印度人連成一線，恐為經已備受壓力的莫迪政府帶來新一輪的麻煩和威脅。

的確，不少海外印度人近期開始關注事件，原因是事件經已影響到他們在印度的家人和朋友。事實上，印度有四成人口從事農業工作，印度也是世界最大的食物供應國之一，故不少海外印度人本身也是農民或「農」的傳人，甚至他們不少家人和朋友也有參與是次示威活動。

不少海外印度人也是農民家庭出身，對農民示威十分關心。(AP)

28歲的Manu Khajuria由印度移居英國，出身農民家庭的他批評印度幾十年來沒有進行任何改革。他認為：「旁遮普邦在很大程度上是印度的祖國。這是我們的麥加聖地和母親。正是有這位母親，我才有今天。」他強調不論是印度的錫克教徒、穆斯林、基督教徒還是印度教徒都會十分關心農民示威，因這很大程度上是對印度的威脅。

類似的情況在加拿大等海外印度人社會也有迴響，因為許多移居海外的印度人都不會忘記自己農民的身份，也會確保子女不會忘記自己的根。這多少解釋海外印度人為何會對農民抗議十分關注，對他們而言這也是一場關於他們的抗爭。

2020年12月14日星期一，在新德里郊區的德里-哈里亞納邦邊界，抗議的農民領袖在為期一天的絕食抗議中高喊口號。印度成千上萬抗議農民呼籲周一舉行全國大罷工，這是一週內的第二次，目的是迫使印度廢除三項有關農業改革的新法律。他們說，這些法律將壓低農作物價格，損害他們的收入。（AP）

誠然，莫迪政府認為，印度的農業政策有太多官僚的束縛，現行機制缺乏透明與效率，對農民或消費者更是弊大於利。農民則認為雖然當局強調自由化改革，可是新制在消滅了中間機制的同時，卻沒有提供基層農民足夠的保障與過渡機制。鑑於印度農業根深蒂固的資本不足與債務問題，不少農民擔心缺乏集體談判機制的保障，根本沒有足夠的議價能力，只會在負債慘痛的水深火熱中任人宰割。

擺在莫迪政府面前的是，與其花時間拘捕社運人士和封網，擔心農民國際線，倒不如將重點放在如何釋除農民對新法的憂慮，令此一推動農業商業化的法案真正令農業部門受益，長遠推動國家經濟發展。