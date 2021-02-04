新德里三線築壘 　農民示威或禍及莫迪政途

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-02-04 12:00

2月3日，新德里警方已在德里城區北部的辛胡（Singhu）、東部的加茲普爾（Ghazipur）和西部的提克里（Tikiri）三處主要關口修建壁壘，阻止曾於1月26日後隨數萬輛拖拉機前來，一舉衝進德里紅堡，在城頭升起農民組織旗幟的十萬名農民大軍在2月6日再度闖入。

其中，印度軍警在加茲普爾一線修建的街壘最為壯觀，這組埋設了雙層鐵釘破胎鏈，佈置了13層柵欄和鐵絲網以及四層混凝土路障的「要塞」不僅展示了新德里與示威力量對抗到底的決心，要塞化的新德里街頭也顯出了莫迪（Narendra Modi）當局與近幾個月來因所謂「農民示威」而聚合起來的各反對派勢力的衝突，可能也逐漸上升到了近乎於「內戰」的層面。其戰線更有可能延伸到2023年的下一輪大選。

印度當局或已無意妥協

從11月26日開始的「向德里進軍」（Dilli Chalo）已陷入僵局。「農民組織」與新德里當局的第九次會談仍然無果而終，莫迪當局只承諾延緩推行有損大地主利益的三項農業法，這使談判各方不歡而散：示威者繼續在城外堅守，當局也繼續靜觀其變。

圖為12月1日後農民示威者衝擊入城的重點地區。在長達兩個多月的對峙後，示威總人數也較之此前號稱的30萬回落到了10萬左右。（Google Map@多維新聞）

但這種平衡在1月26日，即印度國慶日之一的「共和國日」被打破了。隨着一名示威農民疑似中槍身亡，示威者旋即憤而突破路障，其中的錫克教示威者拿起隨身雜物，與配備電棍、催淚氣體的軍警展開大戰。這一衝突搗毀了30輛警車，打傷了394名軍警。

到當天稍晚時候，示威者衝入德里的標誌性建築，代表印度獨立的「紅堡」，並在紅堡上升起農民組織的旗幟。以此為標誌，沉寂了兩個月的「農民示威」突然展示了其暴戾的一面。

2月前後，印度軍警在清場時開始使用大型金屬警棍痛毆示威者，這種赫赫武功讓包括《今日印度》資深軍事記者巴拉（Abhishek Bhalla）在內的很多人頗為側目，巴拉認為印度軍警拿起了解放軍似的冷兵器，卻把矛頭對準自己人。（Abhishekbhalla7@twitter）

此後的一周內，一些自稱「德里周邊居民」的活動家以「示威者不愛國」、「侮辱國旗」等口號襲擊示威農民的營地，示威農民在同期手持鋭器襲擊軍警營地。印度軍警因此揮舞起金屬警棍、催淚氣體痛毆前兩者。新德里當局還在此期間切斷了部分衝突地區的移動網絡。

駐守在辛胡、加茲普爾和提克里三處檢查站，此前被農民的拖拉機大軍突破防禦的軍警也開始趁機把防禦工事修得水泄不通，新德里電視台（NDTV）等媒體甚至稱其為「 fortresses」（要塞）。印度軍警還在1月27日後大舉抓捕前往紅堡的「拖拉機遊行」示威者，這種積極「備戰」、秋後算賬的態勢正在讓印度各派人士懷疑莫迪及印度人民黨（BJP）當局是否還有繼續和示威者接洽的意願。

風波之下的潛流

事實上，自從發現印度軍警從1月28日開始大舉修築工事，竭力以鐵釘、水泥牆、鐵絲網和拒馬的混合路障阻止示威者再度進入新德里，這種「展示力量」的行為很快就成了印度各大主流反對黨團圍剿莫迪的突破口。印度政界就突然呈現了某種近乎於內戰的激烈氣氛。

加茲普爾一線是印度軍警傾注力量較多的地區，點擊看印方如何築壘：

2月2日，包括國大黨、議會左翼黨團、草根國大黨、達羅比荼進步聯盟（DMK）、全國人民黨（RJD）等主要反對黨團已兩次要求議會休會，商討此番衝突。

作為印度議會第一大反對黨團，國大黨旗幟鮮明地提出了「莫迪正在向印度農民發動戰爭」的口號。其首腦甘地兄妹、即拉胡爾（Rahul Gandhi）和普利揚卡（Priyanka Gandhi Vadra）先後批評莫迪當局以高壓鉗制言論，應「多造橋、少修牆」。濕婆神軍黨、印度社會黨以及新德里的地方執政黨「平民黨」（AAP）也先後響應了甘地兄妹的發言，其中AAP發言人還把中國在藏南的建設與莫迪在首都的築壘展開了一番對比。

也就在前一天，在旁遮普地區和莫迪麾下印度人民黨長期合作的傳統「友黨」，錫克人黨團「最高阿卡利黨」（SAD）宣布退出莫迪當局。雖然SAD在印度上院、下院共5席，在旁遮普地方議會也只有14席，但它與BJP的反目仍是有現實影響的：至此，BJP在2019年勝選時組建的21黨聯盟，目前只剩11黨跟隨。

辛胡關口也是此次印度農民示威遭遇封鎖的一個縮影：

+ 2 + 2 + 2

到2月3日，馬哈拉施特拉邦等地的反莫迪黨派也開始了活動，該邦執政黨聯盟第二大黨「民族主義國大黨」（NCP）發言人馬利克（Nawab Malik）批評莫迪不應內殘外忍，如「熱衷展示自己的力量」，「應該向中國展示」，而非「與該國農民展開戰爭」。考慮到BJP在馬哈拉施特拉邦身為第一大黨，卻被聯合起來的國大黨、濕婆神軍黨和NCP奪取了統治權，當印度的各大野黨因本次風波開始串聯時，BJP和莫迪就有必要小心兩年後的大選中是否會發生類似的一幕。

不可否認，本次印度「農民示威」的風波可能終究會走向有利於莫迪當局和大資本的結局。莫迪當局即便取消或架空「特定農產品最低保證價格」（MSP）制度，只要佔據多數土地的地主和富農與農業資本家之間形成利益妥協，此番規模盛大的「示威」就有可能在合適的時機吿一段落。但它同樣也是拋開BJP、國大黨之間粗俗攻訐與尖刻言辭，有效觀察印度政治環境的時刻。比起當下的熱鬧局面，外界或許可以開始推測莫迪麾下的BJP當局在2023年4月新一輪大選前的命運。