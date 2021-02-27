入殮師木村光希工作揭秘：不僅是讓遺體變美　有一處故意不做修飾

撰文： 東京畫報 最後更新日期： 2021-02-27 14:02

2008年上映由瀧田洋二郎執導的日本電影《禮儀師之奏鳴曲》，獲得81屆奧斯卡金像獎等多個獎項。電影以一個獨特的視角，以入殮師（禮儀師）的角度來展示直面死亡這個話題。

入殮師木村光希和他父親都是電影《禮儀師之奏鳴曲》的技術指導，入殮師這個職業在普通人眼中或許有這麼幾個形容詞：「小眾」、「高薪」、「神秘」、「恐懼」……但對於木村光希的眼中，「正是因為有往生者的離世，我們才得以生存。正因如此，所以才必須傾盡全力為往生者送行」。

美奈子的母親早前因為身患癌症去世，她找木村的訴求是，母親的臉上出了黃疸，滿臉都是蠟黃蠟黃的。在世時始終妝容得體的母親，美奈子希望最後一程她也能走得漂漂亮亮……

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入殮師為死者送行，為生者了願，是一份值得尊敬的職業！

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