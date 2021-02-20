新冠肺炎掀全球「富人稅」浪潮？　各國求填補赤字巨氹｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-20 16:26

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟，香港財政司長陳茂波便預料年度財政赤字將創歷史新高，達到3000億港元。這個問題固然在全球多國都有出現，多國更開始向富人加徵稅項或是正在探討，以求填補財政巨氹。

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在疫情持續嚴峻的情況下，加徵「富人稅」的聲音在全球多國此起彼落，部分國家已經實行，例如是2020年12月正式通過新法案的阿根廷，向擁有超過2億阿根廷披索（約2060萬港元）資產者徵收最高達3.5%稅率的一次過特別稅項，款項將用於醫療物資、援助中小企、學生助學金等。

同樣在2020年12月，玻利維亞也宣告向持有超過3000萬玻利維亞諾（約3368萬港元）資產的人士徵收最高2.4%的年度稅項。

美國新澤西州（New Jersey）州長墨菲（Phil Murphy）有意推動「富人稅」法案，圖為他2019年8月出席記者會（Getty）

這個趨勢其實不止於港人感覺甚遠的南美國家，在歐美也漸有類似聲音，美國新澤西州（New Jersey）州長墨菲（Phil Murphy）2020年9月公布要推動「富人稅」法案，以籌錢幫助平民百姓抵抗疫情；英國下議院財政委員會主席斯特里德（Mel Stride）則在2021年2月15日倡議徵收一次式的富人稅，以填補國家公共財政的巨大缺口。

《華盛頓郵報》便報道，類似做法早有先例，早在一戰後二戰後，歐洲國家與日本都是利用一次式富人稅來籌錢協助重建工作，近年在全球金融危機後，愛爾蘭與冰島也曾推有關稅項。

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報道指，據樂施會的稅務政策顧問魯伊斯（Susana Ruiz）所說，有關概念在各地蔓延，因超級富豪的財政已能夠在疫情期間恢復，「再向前的話，你將看到有錢人與其他人的財政恢復速度，是兩個速度。」她認為多國都將在今年考慮富人稅。

有錢人則不見得高興，在阿根廷，中右翼政黨批評新徵收的「富人稅」猶如沒收他人財富，也有反對組織指責將嚇怕外國投資者，並擔心稅項將由一次式變成每年收取。