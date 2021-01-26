中澳關係半世紀最低點　港葡萄酒商 :「巨額關稅下無利可圖」

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-01-26 17:00

過去數月，中國在貿易層面對澳洲動作不斷，澳洲葡萄酒、煤炭、牛肉、大麥等對華出口屢遭重挫，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）坦言：「不記得有哪段時期中澳關係像現在這樣。」言猶在耳，中國政府日前再出招，於聯合國人權理事會上譴責澳洲的人權狀況，並提出五項建議。 身處南太平洋的澳洲與中國並沒有太多戰略利益衝突，中國人多年來更將澳洲看成是旅遊、留學和礦產資源目的地，兩國一直「和氣生財、相安無事」。中澳關係緣何於今急劇惡化，以至滑向近五十年來最低點？ 此為【中澳風波】系列報道第一篇。

從中國的角度來看，澳洲公開要求調查新冠病毒起源、就新疆和香港問題干涉中國內政、封殺華為及其「印太戰略」，可說是犯了與中國打交道的大忌。但從澳洲一方來說，作為最接近亞洲的主要西方國家，近年來由官方出版文件到民間媒體，不難發現「亞洲世紀」（Asian Century）這個曝光率超高的字眼。如何安然地「脫歐入亞」，儼然成了澳洲當代政治圈最熱門的顯學。

全球在疫情中踏入2021年，中美政經影響力益見此消彼長，澳洲當前與中國交惡，是否意味其強調十載的亞洲政策出了什麼差錯？

Penfolds在內的一眾澳洲葡萄酒遭到嚴重的對華貿易衝擊。(Reuters)

擁有一百七十七年歷史的Penfolds Winery（奔富酒莊）是澳洲著名葡萄酒品牌，也是富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）的瑰寶，於過去數年成為公司收益增長主要來源。該集團旗下還有禾富（Wolf Blass）、麝標（Seppelt）等知名酒莊品牌。鑑於早前中國商務部通過採用保證金形式，對澳洲葡萄酒產品實施臨時反傾銷關稅措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。包括Penfolds在內的澳洲葡萄酒業界擔心，此舉會對他們造成「毀滅性打擊」。酒莊當前困局反映的不單是整個澳洲葡萄酒業的艱難處境，還有國內多個主要產業高度依賴中國市場的發展現況。

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內地客偏好澳洲酒 盼風波早完結

中國不斷擴大的中產階層對澳洲葡萄酒青睞有加，認為Down Under（意指澳紐兩個地圖上最南端的國家）文化雖然沒有舊世界酒國豐富內涵，卻有新世界的創新與陽光，其厚重濃郁、平易近人的特性令人留下深刻印象。中國客人尤其鍾情澳洲的Shiraz、Cabernet Sauvignon等葡萄品種，成為澳洲葡萄酒數目最熱情的捧場客。根據澳洲葡萄酒業界的數字，澳洲於2019年超越法國，成為對華最大葡萄酒出口國，中國花費12億澳元（約72億港元）入口相關產品，佔澳洲葡萄酒出口總額四成。

澳洲地方大，出產的葡萄酒眾多，適合不同口味的顧客。(Getty)

騎士山酒業（Kesehills Wine）執行董事許梓盈與妹妹許紫妍於2017年創立公司，除了尋覓歐洲美酒，更親自到澳洲精品酒莊拜會莊主及試酒，成功取得澳洲精品酒莊Kellermeister等多個葡萄酒品牌的代理權，目前在香港、澳門和內地均有業務。

「過去幾年，中國內地葡萄酒市場不斷發展，隨着愈來愈多年輕人喜歡葡萄酒，市場的發展潛力的確很大。」許梓盈指出，澳洲葡萄酒的特點是國家地方大，出產的葡萄甚具風土特色，而且性價比高，適合不同人士口味，而內地主要青睞南澳巴羅莎谷（Barossa Valley）這個澳洲既古老且優質的葡萄酒產區。

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不過，自中國商務部在去年11月底加徵最高212%的巨額關稅，變相令澳洲葡萄酒難以在內地銷售。「今次關稅的影響相當大，令我們的業務受到不少影響。因為，此前基本上是零關稅，入口商只需繳付很少的消費稅和增值稅便可，現在的稅率可謂無利可圖。」許梓盈透露，幸而她早於去年預先進口大量葡萄酒，故公司仍有一定庫存，可以多捱一會。

不過，許梓盈承認關稅或會對澳洲葡萄酒日後在內地市場的發展構成影響，尤其是中低檔次酒莊，恐怕會被來自其他國家、售價同樣具競爭力的葡萄酒打擊銷量。但她補充：「對於Penfolds等名牌酒莊的影響則很輕微，因為這些酒莊的消費者大多重視品牌，而且具有一定消費力，即使要負擔更昂貴的價錢也在所不惜。」若關稅戰持續的話，她認為會進一步令進口商減少入貨，並且在市場推廣方面變得更加謹慎。

在中國國內經營澳洲葡萄酒進口的許梓盈，希望兩國的風波早日完結。(受訪者提供)

雖然，目前情況對騎士山酒業這類專營澳洲葡萄酒的公司影響較大，但許梓盈表示不會因此而貿然轉做其他國家的葡萄酒生意，畢竟要將葡萄酒打入一個新市場並非易事，公司也花了三年時間才做出成績。她表示：「作為葡萄酒商，我們都是跟着政策做，故只會支撐着，希望兩國的風波早日完結。」

（節錄）

上文節錄自第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《半世紀關係跌至冰點 中澳此情不再？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。