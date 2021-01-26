中國新西蘭簽署升級版貿易協議　紐國99%紙和木製品享零關稅

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-26 11:31

新西蘭貿易和出口增長部長奧康納（Damien O'Connor）和中國商務部長王文濤1月26日透過視像儀式簽署升級版自由貿易協議。升級版協議讓新西蘭商品能夠更快進入中國市場，並降低紙和木製品的關稅。

奧康納於惠靈頓（Wellington）簽署協議。他指，兩國現有的自由貿易協議很成功，但中國的自由貿易協議和新西蘭的商業做法於過去十年經歷演變，因此雙方展開升級版協議的談判，確保協議適合現代，進一步深化兩國關係，讓新西蘭的出口商擁有進入中國市場的最佳途徑。他表示，升級版協議適用於未來十年。

升級版協議旨在降低新西蘭出口商合規成本，並透過其他措施更加容易進入中國市場。新西蘭出口的易腐爛物品例如海鮮於中國邊境享有六小時的特快「清關時間」，出口商遇到問題也可以聯絡中國港口主要職員。根據升級版協議，新西蘭貿易額達30億的紙和木製品有99%都享有零關稅待遇。撤銷奶製品關稅的期限沒有改變，大部份奶製品關稅將於年內撤銷，奶粉則至2024年。協議也加入環境相關的考慮。

圖為2021年1月26日，新西蘭總理阿德恩於國會出席記者會。（Getty Images）

新西蘭國會將審議協議，通過後將正式生效。2008年，新西蘭成為首個與中國簽署自由貿易協議的已發展國家。中國是新西蘭最大貿易夥伴，兩國商品和服務一年的貿易額超過320億紐元。新西蘭享有貿易順差，出口額達194億紐元，進口額達130億紐元。