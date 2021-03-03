緬甸政變│從東盟到奶茶聯盟　緬甸局勢牽動亞洲棋局參與者

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-03-03 17:00

緬甸政變發生已一個月，全國示威在過去的周末激化，軍警鎮壓造成近20人死亡。這次示威在亞洲引起廣泛關注，在另國政治上鮮有明顯參與的東盟，也就着緬甸政局加入斡旋。在民間，亞洲也有民眾聲援緬甸民眾，包括在去網絡冒起、鬆散的「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）。

反軍方政變的示威已踏入第五周，周日（2月28日）警民爆發衝突，有軍警疑向示威者開槍，衝突期間釀成18人死，30人受傷。聲援緬甸民眾的示威，也在亞洲多個地區出現，泰國示威更演變成針對總理帕拉育的示威（Prayut Chan-o-cha），指摘泰國政府抗疫不力，要求這位前軍頭下台。周日，約2000人在曼谷巿中心示威，警方出動水炮車及催淚彈驅散示威者。

緬甸示威有所升溫：

除了泰國曼谷，在台北、香港、墨爾本、韓國連日也有零星示威者聲援緬甸民眾，以*「奶茶聯盟」為號召發起集會，印尼及馬來西亞也有支持者發起網絡示威。同樣地，在仰光的示威現場也有抗爭者舉起「奶茶聯盟」的牌子呼應，有示威者甚至直言「準備好像香港般抗爭」。

*「奶茶聯盟」起源於去年4月的中泰網民的鍵盤戰，泰國網民聲援台灣與香港的民主運動，並以三地文化裏都熱愛奶茶，因而取名，演變為反抗專制獨裁政權、追求民主的網絡象徵，聲援彼此的民主運動。

亞洲民眾的「民主聲援」，或對緬甸局勢難言有實質影響，但政治僵局持續一個月未解，對於東盟，以至其他亞洲主要投資國家而言都難言安寢，而且僵持越久，對於基層民眾及外資損害越大，因此東盟成員國都積極斡旋。由緬甸軍方臨時任命的外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）上周三於曼谷，跟泰國總理帕拉育及印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）會面。但三方均沒有透露有關會面的任何細節。

印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）在斡旋緬甸局勢上擔當主要角色。

根據22日路透社引述消息獨家披露，印尼希望推動一眾東南亞國家一同迫使緬甸軍方舉行民主選舉，並派遣觀察員以確保選舉能夠公平進行。不過，這個方案恐怕未必能滿足緬甸示威者及西方國家的期望——立即釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）等人，以及承認去年11月由全民盟（NLD）勝出的大選結果。

隨着示威在周末演變成流血衝突，東盟各國的斡旋變得更加迫切，新加坡外長周一（1日）表示，東盟成員國外長周二將舉行特別視象會議商討緬甸局勢。尤其踏入民主進程後，中美對於緬甸局勢的影響力此消彼長，而作為東盟最大國家印尼亦擔當起積極角色。在上世紀80 年，東盟在解決柬埔寨問題上發揮重要影響力。

3月2日，香港示威者到緬甸駐港領事館門外示威。(AP)

外交措辭加強 李顯龍讉責軍方暴力

而新加坡作為緬甸的最大外資來源地，同樣也率先發表強硬措詞，指摘緬甸軍方對示威者施以致命性武力是「不能寬恕」（inexcusable）。新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）周一表示，將就暴力鎮壓示威問題向軍方施壓，並敦促釋放昂山素姬。總理李顯龍於周三（3日）BBC的訪問中，讉責緬甸軍方對手無串鐵的示威者使用暴力，並要求軍方釋放昂山素姬，２兩方進行和談。

連日來，東盟各國對於緬甸局勢的表態越見明顯。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）在Twitter上也明言力撐昂山政府，絕對不會「掩飾或緘默地允許一些錯誤的事」。

然而，外界普遍不認為發動今次政變的國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）準備讓步及放棄權力。東盟並不像歐盟，有共同的政治體制或相近的意識形態綑綁，經濟發展及貧富程度也有重大落差。其作為一個區域政治團體，一直都是經濟發展先行，但在化解地區內政治危機時，往往顯得軟弱乏力。

緬甸民眾不只期望緬甸回歸民主政權，更是向國防軍總司令敏昂萊說不。（AP）

中美觀望 東盟主導斡旋

緬甸政變已發生超過一個月，中美兩大國都未有重大動作。中國外交部至今對之立場仍然相對置身事外，拒絕讉責或制裁緬甸軍，只呼籲各方解決分歧。美國除了針對部分將軍及其個人業務施加制裁，亦暫無重大外交動作。中美都仍在觀察對方態度，因此主要斡旋責任都落在東盟身上。

緬甸這個「東盟新生」迎來三十年來首場政變，東盟除了背負中美兩國的政治利益期望、國際社會的期望，緬軍與民眾暴力衝突升級，也令時間變得更加迫切。然而，東盟一向奉行「不干預盟國內政」，以及以尋求共識作決策方法的作風，恐怕也限制了對於緬甸局勢的實質影響力。同時，東盟亦不太希望國際社會對緬甸加大制裁，因此舉顯然會對外資及基層民眾傷害最深。

除非推翻政變，讓昂山政府再度執政，否則緬甸示威者恐怕難收貨。（Getty）

倡重新選舉 示威者或不收貨

雖然東盟現呼籲軍方與昂山領導的人民政府和談，讓國家早日回歸民主治理，惟東盟成員國之中不少本身都是非民主國家，基於自身的政治利益，讓東盟立下干預一國內政之先例，也不一定理想方案。正如泰國現任總理帕拉育，本身也於2014年發動軍事政變後上台，過去數年也成為年輕示威者的針對對象。敏昂萊在發動政變當日，甚至曾向帕拉育發出私人信件，希望得到泰方支持，使帕拉育陷入尷尬局面，更恐緬甸民主示威情緒燒至泰國。

同時，緬甸民眾的反應也為東盟斡旋增添難度。雅加達政府有意要求緬甸軍方必須在一年之內舉行新一場民主選舉。然而，方案傳出即惹起緬甸示威者不滿，認為東盟做法是間接承認了這場軍事政變的合法性。「東盟必須明白，不論是政變本身還是軍方答應重新選舉，對於緬甸人民都是絕對不能接受的。」一個青年示威組織對路透社說。