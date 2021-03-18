不承認同性婚姻被裁違憲　日本邁出平權重要一步？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-18 18:34

身為世界第三大經濟體的日本是七國集團（G7）唯一一個不承認同性結合的國家。不過隨札幌地方法院頒布裁決，指出國家不承認同性婚姻違反憲法的人人平等原則，日本或許終於能夠向平權邁出重要一步。

這場同性婚姻平權法律戰從2019年2月掀起序幕。13對同性伴侶於東京、大阪、名古屋和札幌入稟法院，要求中央政府就他們未能合法結婚所造成的精神痛苦，向每名原告賠償100萬日圓。隨後還有一對伴侶跟隨，入稟福岡的法院。但所謂「醉翁之意不在酒」，他們旨在爭取法官承認政府的做法違憲。

圖為2015年11月5日，日本同性伴侶東小雪（左）和増原裕子（右）於澀谷忠犬八公像前面出示同性伴侶證明書。（Getty Images）

日本現有憲法和法律都沒有明確排除同性婚姻。戰後憲法雖然將婚姻定義為「兩性雙方同意」的結合，但普遍認為字眼的重點是「雙方同意」，用來保障當時女性能夠按照自己的意願結婚，擺脫父權社會的束縛，而不是以「兩性」的字眼排除同性婚姻。民事法和戶籍法則用到「夫婦」的字眼，但也沒有明確禁止同性婚姻。

雖然如此，但日本中央政府和大部份地方政府都不承認同性婚姻。目前只有少數地方政府會向同性伴侶發出證書，協助他們取得公共房屋資源或為伴侶作出醫療決定。問題是，這些同性伴侶證書沒有法律效力，只適用於居民所屬的地區政府。即使有非政府組織推出的證書得到日本航空公司和瑞穗等企業承認，仍然有很多同性戀者得不到一紙婚書所提供的保障。

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圖為2021年3月17日，日本北海道札幌地方法院外面有原告代表律師和支持者手持彩虹旗。（美聯社）

經過近兩年的訴訟，札幌地方法院頒布首個判決，認定同性伴侶被剝奪婚姻的法律利益是沒有充分理據的歧視，但就駁回索償的要求。其中一名原告人國見亮佑得知索償失敗時感到非常不安，到後來知道整個裁決時變得喜極而泣。他指，同性伴侶長久以來覺得「歧視是自然不過的事情，沒有事情可以做」，但判決明顯反映這種想法「不是真的」。

札幌的判決很有可能成為日本案例。除了福岡的案件以外，其餘五宗案件都是以幾乎一樣的字眼和理據入稟。其中一名代表律師加藤丈晴表示，他們將會將札幌的判決提交到其他法院作為證據。相信未來的裁決難以大幅偏離今次的札幌的裁決。

只是裁決不會改寫法律，只有國會立法才能正式承認同性婚姻。《日本時報》指出，政界對認可同性婚姻的態度冷淡，除非面臨來自最高法院的斥責，否則國會不會受壓採取任何法律改革的行動。面對硬仗，社運人士仍然打算爭取到底，利用今次裁決打開的裂縫，一方面上訴至最高法院爭取賠償，另一方面施壓國會盡快修例認可同性婚姻。