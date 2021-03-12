波蘭收緊性小眾權利　擬修例禁同居同性伴侶領養兒童

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-12 15:40

波蘭3月11日宣布計劃修例，禁止同居的同性伴侶領養兒童。波蘭原本已經禁止同性伴侶共同領養兒童，但同性伴侶其中一人仍然能夠以單身人士身份領養。修例以後將明確禁止。

根據新例，政府將對所有申請領養兒童的單身人士進行背景審查。如果發現申請人處於同性關係，將需要承擔刑事責任。司法部副部長武伊齊克（Michal Wojcik）表示，修例將導致與同性同居的人士不能領養兒童，意味同性伴侶不能領養。

圖為2021年1月28日，波蘭華沙有示威者抗議收緊墮胎限制。（Getty Images）

波蘭近年收緊同性戀者權利。過去兩年，波蘭逾百城鎮宣布成為「無性小眾區域」（LGBT-free zones），通過決議案表明反對「性小眾意思形態」，或者簽署被指只擁護異性戀的「家庭約章」。不過波蘭官員曾反駁指，有關決議案無法律效力，只是表達地方訴求。

波蘭的「無性小眾區域」被指助長仇恨罪案和鼓吹暴力，引起歐盟關注。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形容是「無人性區域」（humanity-free zones）。部份國家和國際組織停止對有關城鎮撥款，例如挪威扣起兩項文化項目撥款，涉資350萬歐元。

歐洲議會3月11日通過決議案，宣布有27國的歐盟是「性小眾自由區域」（LGBTIQ freedom zone），回應波蘭和匈牙利打壓性小眾。決議案表明，性小眾權利是人權，歐盟所有性小眾人士應該享有生活的自由，以及可以毫無畏懼公開展示他們的性取向等。

自保守派執政以來，波蘭和歐盟的裂縫愈來愈大。除了性小眾權利問題以外，歐盟還批評曾為共產國家的波蘭干預司法獨立、對移民帶有敵意以及收緊墮胎限制等。歐盟去年審議新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）復蘇基金時也面臨來自波匈的極大阻力。